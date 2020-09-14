По 100 долларов за прогулку - власти Канады решили раздавать деньги туристам

Власти Канады сделали неожиданный сюрприз туристов, который привлек внимание международных СМИ. Там решили любым способом спасти туризм, так как страна, а особенно канадская столица Оттава, очень от него зависит. В связи с пандемией коронавируса и снижением туристического потока Оттава уже потеряла около 1 млрд долларов, поэтому было принято решение пустить в ход контрмеры, весьма привлекательные для туристов. Теперь каждый турист, приезжающий в Оттаву, может рассчитывать на 100 долларов. Такую сумму будут выплачивать даже если человек приехал просто погулять по городу. Интересные подробности новой туристической акции сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ottawa Matters.

Отмечается, что туристическая акция предусматривает скидку в 100 долларов при бронировании жилья туристами при помощи специального предложения. Таким образом власти хотят помочь местному бизнесу, который пострадал от пандемии коронавируса. По замыслу чиновников, люди, получившие деньги, будут охотнее их тратить.

Важно отметить, что ранее в Оттаве уже прибегали к подобному трюку и каждому туристу выдавали банковскую карту со 100 долларами на счету. Эти деньги человек мог потратить по своему усмотрению во время пребывания в Оттаве. такая акция, как отметили чиновники, была очень популярной у туристов. Но сейчас туристическая ситуация сложилась крайне критично и местные бизнесмены едва выживают из-за коронакризиса. Поэтому власти решили не рисковать и заменили подарочные наличные средства на скидку.

Как известно, туризм — это третья статья доходов для столицы Канады. В этой сфере работает 43 тысячи жителей и ежегодно она приносит 2,2 млрд долларов. В связи с карантином там отменили все летние фестивали и другие события, на которые ежегодно съезжались тысячи туристов со всего мира. Впрочем, и на данный момент в Канаде действует карантин и закрыты границы с другими странами как минимум до 30 сентября. Путешествовать по стране могут только жители Канады.

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