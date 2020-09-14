Очень трудно - в Раде поразили заявлением о местных выборах

Верховная Рада вряд ли соберется для обсуждения изменений в постановление об организации местных выборов, считает спикер Дмитрий Разумков. Таким образом он прокомментировал идею на фоне новых переговоров представителей "нормандской четверки" в Берлине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг политика в понедельник, 14 сентября.

По его словам, никаких подобных документов не вносили в повестку дня текущей пленарной недели, которая пройдет с 15 по 18 сентября.

"Верховная Рада самостоятельно принимает решения и будет так делать дальше. Я не знаю, будут настаивать сами авторы постановления, чтобы оно выносилось, но не уверен, что это возможно", — пояснил Разумков.

Он добавил, внести изменения в постановление об объявлении выборов это — "мягко говоря, очень тяжело".

"Это может поставить под сомнение организацию выборов, которые сегодня готовятся. И раньше мы видели позицию представителей Офиса президента, гражданского сектора и политических партий относительно этой ситуации. Насколько мне известно, она не менялась", — отметил спикер.

Напомним, местные выборы запланированы на 25 октября, уже 5 сентября начался официальный избирательный процесс.

Упомянутое постановление спровоцировала раздражение в Кремле, поскольку там прямо упоминается невозможности проведения голосования в ОРДЛО, также его не будет в нескольких отдельных районах рядом с линией разграничения.

Российская сторона на разных уровнях — от ТКГ к "нормандского формата" — требовала убрать эту память, однако украинская сторона уже несколько недель называет это невозможным, ни же споры с минскими договоренностями там тоже нет, дело исключительно внутренняя.

Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия резко изменила решение о проведении местных выборов на Донбассе, где раньше в 18 общинах их отменили из-за невозможности проведения голосования. В ЦИК заявили, что выборы там могут назначить в любой момент и они могут состояться весной 2021 года.