Это крайне важно - Зеленский жестко отругал чиновников за бездействие

В понедельник, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский собрал министров, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в Украине. Отдельное внимание он уделил вопросу обеспечения школ необходимыми средствами индивидуальной защиты. Украинский глава возмутился тем, что в регионах есть деньги, которые могут быть потрачены, но Кабмин для этого должен предложить законодательные изменения, что до сих пор не сделал. Зеленский отругал премьер-министра Дениса Шмыгаля за то, что он не сделал все необходимое для того, чтобы школы были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Он напомнил, что сегодня это крайне важно для сохранения здоровья и жизни учителей и детей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок. Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Вы сделали все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня", — обратился Зеленский к Шмыгалю.

Глава правительства в свою очередь отчитался, что правительство уже предложил парламенту проголосовать законопроект №3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты. Также Шмыгаль доложил, что с начала учебного года 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования перешли на дистанционное обучениие.

"За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 — среди учителей", — сообщил Шмыгаль.

Также на совещании с министрами президент пднял вопрос увеличения количества тестирований на COVID-19 . Глава Минздрава Максим Степанов отчитался, что на прошлой неделе было увеличено количество тестов на 7,5 тысяч и достигло 154 тысяч. Однако количество госпитализированных, по его словам, возросло незначительно — на 100 человек. Министр здравоохранения также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекции.

Важно отметить, что Украина идет не по лучшему сценарию пандемии и нагрузка на медсистему страны колоссально растет ежедневно, что может привести к коллапсу и тому, что скоро уже не будет хватать врачей для лечения больных. Об этом ранее украинцев предупреждал глава Минздрава Максим Степанов, который призывал украинцев соблюдать правила карантина, носить защитные маски и придерживаться дистанции с окружающими.