Санкции против Лукашенко - Германия выступила с важным предупреждением

Евросоюз продолжает обсуждение санкций против режима Александра Лукашенко за насилие над протестующими и фальсификацией выборов. Уже на следующей неделе министры иностранных дел стран-участниц могут обсудить персональный удар против белорусских властей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства Марии Адебар.

По ее словам, разработка санкций продолжается.

"Мы активно работаем в ЕС над реализацией пакета санкций, который будет направлен против ответственных за репрессии и фальсификации результатов выборов... В следующий понедельник в Брюсселе будут встречаться главы МИД 27 стран ЕС, там эта тема, наверняка, будет обсуждаться", — пояснила Адебар.

Она отметила, что Берлин не может прогнозировать принятие решения уже 21 сентября, однако он поздравил бы его.

"Это должны быть целенаправленные санкции, которые затронут высокопоставленных чиновников", — добавила пресс-секретарь МИД.

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в свою очередь заявил, что в Беларуси "власти должны отказаться от применения силы в отношении демонстрантов... политические заключенные должны быть немедленно освобождены... должен быть запущен национальный диалог — между правительством, оппозицией и обществом".

Помочь в налаживании диалога могут представители ОБСЕ. Впрочем, сам режим неоднократно отказывался от любого диалога оппозицией.

Как сообщал ONLINE.UA, лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На фоне встречи оппозиция республики выступила с предупреждением для Кремля об отсутствии законной силы в договоренности с диктатором.