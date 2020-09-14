Гений рекомендует: Илон Маск рассказал о 10 любимых книгах

Весь мир внимательно следит зя победами и поражениями известного бизнесмена на гениального изобретателя Илона Маска. Предприниматель, инноватор, генеральный директор и главный инженер SpaceX и идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla ежедневно комментриует резонансные события и делится с поклонниками своими планами. Однако на этот раз Маск наконец решился поделиться списком книг, которые советует прочитать каждому. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Джеймс Баррат. "Последнее изобретение человечества"

Ни для кого не секрет, что главные увлечения Илона Маска — развитие искусственного интеллекта и космос. По мнению изобретателя, ИИ не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество — если искусственный интеллект будет иметь цель и человечество просто будет стоять у него на пути, он уничтожит его как нечто само собой разумеющееся, даже не думая об этом. Именно поэтому бизнесмен советует прочитать книгу об опасности искусственно интеллекта. Автор рассказывает о возможном ближайшее будущее и о катастрофических последствиях внедрения ИИ, о которых все молчат.

Уолтер Айзексон. "Бенджамин Франклин. Биография"

Это интересная книга о предпринимателе, который начинал свою карьеру с нуля. Стоит обратить внимание на то, что Маск неоднократно восхищался личностью Франклина в своих интервью. Бизнесмен называет его выдающимся изобретателем и своим вдохновителем. Как известно, именно Франклин одним из первых доказал, что молния — это электричество и изобрел очки с двумя различными оптическими линзами.

Наоми Орестес и Эрик Конвей. "Торговцы сомнениями"

Книга, в которой два историки рассказывают, как самые прибыльные отрасли скрывают вреде табака, пестицидов и озонового слоя. По мнению Илона Маска, сегодня мы имеем дело со стремительным развитием искусственного интеллекта, но катастрофическая опасность изменения климата замалчивается.

Дж. Р. Р. Толкин. "Властелин колец"

По словам известного изобретателя, Властелин колец уже более 50 лет является must-read для миллионов читателей. Популярная история в жанре фэнтези оставила большой след и в душе Маска. Он также недавно признался, что в юности видел себя человеком, который спасает мир. Именно поэтому книга ему так близка.

Айзек Азимов, "Основания"

Трилогия "Основы" Азимова рассказывает о падении вымышленной Галактической Империи, которая состоит из миллионов планет, населенных людьми. Еще в раннем возрасте Маск интересовался научной фантастикой. Безусловно, трилогия имеет значительное влияние на развитие карьеры Илона Маска.

Дж. Гордон. "Конструкции, или почему не ломаются вещи"

Недавно Илон Маск признался, что не знал ничего о космосе и ракетостроении. Именно эта книга стала для него самоучителем. Автор неформально и остроумно объясняет, как действуют мощные силы, которые помогают дома не разваливаться, вантовым мостам не падать под тяжестью восьмиполосных автомобильного трафика, а плотинам сдерживать тысячи тонн воды.

Роберт Хайнлайн. "Луна — суровая хозяйка"

Это очень интересная научно-фантастическая книга, которая рассказывает Антиутопическую историю о героях, которых выгнали на Луну: там они построили либеральное общество, которое стремится уничтожить власть на Земле.

Джон Д. Кларк. "Зажигание. Неформальная история жидких ракетных видов топлива"

Именно "Зажигание" Кларка предоставило Маску полное понимание специфики работы ракет. Книга о принципах работы ракетного топлива и развитие индустрии ракетостроения в 1960-х — 1970-х годах.

Дуглас Адамс. "Автостопом по галактике"

Книга о суперкомпьютер, который ответил на вопрос "В чем смысл жизни?". Жанр: научная фантастика. Это произведение Маск прочитал еще в раннем возрасте, а позже, отправляя свой Roadster в космос, он использовал на демонстрационном экране надпись "Do not Panic!" — именно он был размещен на обложке ранних изданий книги.

Ник Бостром. "Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии"

Автор книги объясняет, в чем опасность ИИ и что произойдет, если он превзойдет интеллект человека. Ответ на этот вопрос найдете именно в книге Ника Бострема.

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