Гений рекомендует: Илон Маск рассказал о 10 любимых книгах

Весь мир внимательно следит зя победами и поражениями известного бизнесмена на гениального изобретателя Илона Маска. Предприниматель, инноватор, генеральный директор и главный инженер SpaceX и идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla ежедневно комментриует резонансные события и делится с поклонниками своими планами. Однако на этот раз Маск наконец решился поделиться списком книг, которые советует прочитать каждому. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
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Джеймс Баррат. "Последнее изобретение человечества"
Ни для кого не секрет, что главные увлечения Илона Маска — развитие искусственного интеллекта и космос. По мнению изобретателя, ИИ не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество — если искусственный интеллект будет иметь цель и человечество просто будет стоять у него на пути, он уничтожит его как нечто само собой разумеющееся, даже не думая об этом. Именно поэтому бизнесмен советует прочитать книгу об опасности искусственно интеллекта. Автор рассказывает о возможном ближайшее будущее и о катастрофических последствиях внедрения ИИ, о которых все молчат.
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Уолтер Айзексон. "Бенджамин Франклин. Биография"
Это интересная книга о предпринимателе, который начинал свою карьеру с нуля. Стоит обратить внимание на то, что Маск неоднократно восхищался личностью Франклина в своих интервью. Бизнесмен называет его выдающимся изобретателем и своим вдохновителем. Как известно, именно Франклин одним из первых доказал, что молния — это электричество и изобрел очки с двумя различными оптическими линзами.
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Наоми Орестес и Эрик Конвей. "Торговцы сомнениями"
Книга, в которой два историки рассказывают, как самые прибыльные отрасли скрывают вреде табака, пестицидов и озонового слоя. По мнению Илона Маска, сегодня мы имеем дело со стремительным развитием искусственного интеллекта, но катастрофическая опасность изменения климата замалчивается.
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Дж. Р. Р. Толкин. "Властелин колец"
По словам известного изобретателя, Властелин колец уже более 50 лет является must-read для миллионов читателей. Популярная история в жанре фэнтези оставила большой след и в душе Маска. Он также недавно признался, что в юности видел себя человеком, который спасает мир. Именно поэтому книга ему так близка.
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Айзек Азимов, "Основания"
Трилогия "Основы" Азимова рассказывает о падении вымышленной Галактической Империи, которая состоит из миллионов планет, населенных людьми. Еще в раннем возрасте Маск интересовался научной фантастикой. Безусловно, трилогия имеет значительное влияние на развитие карьеры Илона Маска.
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Дж. Гордон. "Конструкции, или почему не ломаются вещи"
Недавно Илон Маск признался, что не знал ничего о космосе и ракетостроении. Именно эта книга стала для него самоучителем. Автор неформально и остроумно объясняет, как действуют мощные силы, которые помогают дома не разваливаться, вантовым мостам не падать под тяжестью восьмиполосных автомобильного трафика, а плотинам сдерживать тысячи тонн воды.
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Роберт Хайнлайн. "Луна — суровая хозяйка"
Это очень интересная научно-фантастическая книга, которая рассказывает Антиутопическую историю о героях, которых выгнали на Луну: там они построили либеральное общество, которое стремится уничтожить власть на Земле.
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Джон Д. Кларк. "Зажигание. Неформальная история жидких ракетных видов топлива"
Именно "Зажигание" Кларка предоставило Маску полное понимание специфики работы ракет. Книга о принципах работы ракетного топлива и развитие индустрии ракетостроения в
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Дуглас Адамс. "Автостопом по галактике"
Книга о суперкомпьютер, который ответил на вопрос "В чем смысл жизни?". Жанр: научная фантастика. Это произведение Маск прочитал еще в раннем возрасте, а позже, отправляя свой Roadster в космос, он использовал на демонстрационном экране надпись "Do not Panic!" — именно он был размещен на обложке ранних изданий книги.
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Ник Бостром. "Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии"
Автор книги объясняет, в чем опасность ИИ и что произойдет, если он превзойдет интеллект человека. Ответ на этот вопрос найдете именно в книге Ника Бострема.
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