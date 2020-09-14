Штаб ООС бьет тревогу из-за новой угрозы на Донбассе - что там происходит

На Донбассе возникла новая террористическая и диверсионная угроза, из-за чего штаб ООС решил срочно провести антитеррористические учения. Уже 15 сентября в Рубежном Луганской области начнут тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины обратилась к украинцам и призвала жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Жителей города попросила без крайней необходимости не покидать свои дома, а также иметь с собой документы, которые удостоверяют личность. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ООС.

"15-16 сентября в городе Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Просим граждан, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", — говорится в сообщении ООС.

Уточняется, что все действия происходят в рамках действующего законодательства, а также с согласованием командующего ООС генерал-лейтенанта Владимиром Кравченко. Жителей просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Важно отметить, что боевики на Донбассе продолжают нарушать объявленное 22 июля перемирие. Накануне они дважды открывали огонь на Донецком направлении. Вечером с подствольных гранатометов враг обстреливал позиции ООС неподалеку населенных пунктов Пески и Авдеевка. 14 сентября в зоне ООС уже также зафиксировано нарушение режима тишины. Около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка.

"Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди наших военных нет. Подразделения, привлеченные к проведению операции, пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", — уверили в Минобороны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" стянули к линии разраничения десятки единиц тяжелого вооружения — танков и самоходных гаубиц. В ОБСЕ бьют тревогу из-за того, что вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружение и военную техники в прямой близости к линии соприкосновения на Донбассе.