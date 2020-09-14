Динамо против АЗ Алкмар - где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" вскоре проведет первый матч в новом сезоне еврокубков — и с новым главным тренером Мирча Луческу. на поле клуб встретится с голландским "АЗ" (Алкмар). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Согласно обнародованным подробностями, игра состоится уже вечером во вторник 15 сентября. Принимать ее киевский НСК "Олимпийский".

Транслировать матч, который начинается в 20:00, телеканал "2+2".

Карантин, введенный через коронавирус COVID-19 , существенно изменил порядок игр квалификационного этапа Лиги чемпионов. Текущий 3-й раунд состоит только из одного поединка, по его результатам команды следовать дальше в упомянутый турнир или "вилетатимуть" в Лигу Европы.

Для "Динамо" и "АЗ" этот матч станет уже третьим в их истории, последнее команды встречались во время группового этапа Лиги Европы 2010/2011. Тогда в Нидерландах киевляне одолели соперника со счетом 2:1.

Второй матч раунда украинский клуб также выиграл — на этот раз в Киеве со счетом 2:0.

"Динамо" попало в третий квалификационный раунд как вицечемпион Украины. В прошлом сезоне "бело-синие" финишировали вторыми в национальном чемпионате и получили право стартовать с этого этапа квалификации", — пояснили на официальном сайте киевлян.

Между тем "АЗ" имело шанс попасть в лигу чемпионов напрямую, без квалификации — помешал срыв чемпионата Нидерландов на фоне пандемии. Лидером турнира без игры стал "Аякс", который должен столько же баллов, однако превысил соперника по дополнительным показателям.

Ранее "Динамо" разочаровало фанатов нулевой ничьей с "Десной".

Как сообщал ONLINE.UA, матч французского турнира между ПСЖ и "Марселем" завершился громким конфликтом. Инцидент на поле привел сразу к нескольким изъятий из обеих команды, среди обладателей красной карточки — Неймар.