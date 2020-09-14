Богдан наконец признался, откуда узнал о сливе спецоперации с "вагнеровцами"

Бывший член команды украинского лидера Владимира Зеленского и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований не предоставил никаких доказательств противоправных контактов и действий украинских чиновников с российскими органами власти. Об этом политик рассказал журналистам после допроса в ГБР 14 сентября. Отмечается, что представитель бюро провел допрос Богдана в качестве свидетеля по известных ему обстоятельствам возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий, передает ONLINE.UA.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", — заявили в ГБР.

Сам Андрей Богдан рассказал представителям СМИ, что советовал следствию допросить участников "известного совещания", которое состоялась в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года. Кроме того, он уточнил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".

Как уже упоминалось ранее, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону 9 сентября рассказал, что Василия Бурбо уволили из Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержать наемников "ПГК Вагнера", которая провалилась через один звонок. Кроме того, политик подчеркнул, что он знает, "кто звонил и куда звонил", и звонил человек "из ближайшего" окружения Зеленского.

Как известно, украинский журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", рассказывал о том, что операцию проводили совместно со спецслужбами США. После этого журналистка Янина Соколова обнародовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, которые рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Андрей Богдан публично бросил вызов Владимиру Зеленскому.