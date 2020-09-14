Команда Зеленского отреагировала на новые бесстыдные действия Путина относительно Крыма

13 сентября команда главы Кремля Владимира Путина провела на территории оккупированного Крыма так называемые "местные выборы". На эту наглую провокацию уже отреагировали у Владимира Зеленского — там отметили, что отсутствие уважения к украинскому законодательству и нормам международного права является визитной карточкой РФ. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал так называемые "региональные и местные выборы" в оккупированном Крыму 13 сентября продолжением нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ONLINE.UA.

"РФ проводит в оккупированном Крыму "выборы": Украина пригрозила ответственностью причастным

из-за отсутствия уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также нормам международного права,что является давней визитной карточкой Российской Федерации", — подчеркнул представитель Владимира Зеленского.

Кроме того, он не забыл поблагодарить за активную позицию Евросоюза в противодействии оккупации Крыма и выразил благодарность за последовательное продолжение политики непризнания. Стоит обратить внимание на то, что в представительстве продолжают работу по информированию партнеров о системном нарушении прав человека, преследованию представителей коренного крымскотатарского народа. Команда Владимира Зеленского надеется, что мировое сообщество продолжит давить на Кремль и внедрять санкции.

Что важно понимать, недавно ЕС в очередной раз публично поставил на место власти РФ — Евросоюз вступился за Украину и подчеркнул, что не признает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые состоялись в воскресенье, 13 сентября. Любой, избранный на организованном Россией голосовании в Крыму, и кто претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС как представитель территорий, которые являются частью Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, Сергей Аксенов озвучил новые угрозы команде главы государства Владимира Зеленского. Ставленник Путина подчеркнул, что считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые приказали перекрыть Северо-Крымский канал.