Верховную Раду всколыхнул громкий скандал - что стало причиной конфликта

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков наконец прокомментировал скандальную информацию о назначении в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина через его внучку, которая познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Спикер парламента также ответил на обвинения Фокина и неэффективной работе Верховной Рады, которая, по мнению политика, не хочет мира. На брифинге 14 сентября Разумков жестко поставил на место Фокина, передает ONLINE.UA.

"Если мы говорим о подходах формирования и подборе кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", — прокомментировал ситуацию с назначением Фокина Разумков.

Он также возмутился тем, что политик дает свои оценки работе Верховной Рады. Разумков напомнил, что профильный комитет даже запланировал встречу с Фокиным по этому вопросу, но у последнего почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время. При этом глава ВР добавил, что, говоря о Донбассе, Фокин озвучивает свою личную позицию, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.

"Его слова у меня как у гражданина, как у главы Верховной Рады, как у народного депутата вызвали недоумение, потому что говорить в воюющей стране о том, что, если Верховная Рада, по его мнению, что-то не сделает, то она не хочет мира... Я думаю, что Верховная Рада точно доказывала уже много раз, что она делает все возможное, иногда даже больше, для того, чтобы этот мир был достигнут", — заявил Разумков.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский официально назначил 87-летнего Витольда Фокина в состав украинской делегации в ТКГ. Ему поручили отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом. После этого Фокин начал выдвигать свои идеи для урегулирования конфликта на востоке Украины, которые вызвали резонансную реакцию как у политиков, так и в обществе. В частности, Фокин считает, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, но и всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы на оккупированной территории. В Офисе президента и в ТКГ уверили, что это личное мнение Фокина, которое не имеет отношения к официальной позиции Киева.

Обострился скандал несколько дней назад, после того, как украинская певица и модель Маша Фокина, которая приходится внучкой бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину, рассказала, что ее дед стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) после того, как она его познакомила с Андреем Ермаком. Важно отметить, что в этом интервью главу Офиса президента внучка Фокина назвала "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД Украины Дмитрый Кулеба решил поставить точку в резонансном скандале, который возник после заявления первого заместителя главы украинской делегации ТКГ по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса. Министр напомнил, что все идеи Фокина являются лишь его личным мнением и не соответствуют позиции официальных властей. Кулеба подчеркнул, что Фокин на всех заседаниях ТКГ при его участии занимал официальную позицию, поэтому призвал "сразу не замахиваться топором", так как каждый имеет право на ошибку.