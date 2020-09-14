Илон Маск удивил мир новыми амбициозными планами - что интересно знать

Компания SpaceX запланировала провести новые космические испытания — новейший аппарат Starship ждет новое нагрузки. На этот раз прототип корабля поднимут на высоту 18 километров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Илона Маска.

По его словам, орбитальный полет планируют провести в следующем году. По состоянию на середину сентября 2020 году этот корабль поднимался максимум на несколько сотен метров и делал "скачок" — с одной платформы на другую.

Упомянутые испытания станут полноценным тестовым запуском на фоне небольших тестов.

"SN8 Starship с закрылками и носовым конусом должен быть готов примерно через неделю. Затем должны быть огневые испытания, проверки, полет на высоту 60 000 футов и обратно", — написал Маск в Twitter.

Упомянутые более 18 километров высоты — немного для корабля, который будет использоваться в будущем для полетов на Луну и Марс, он даже не выйдет за пределы атмосферы. Впрочем, это все же гораздо выше обычных эшелоны пассажирских лайнеров.

Напомним, первые экземпляры Starship отличились несколькими инцидентами во время испытаний — они взрывались и разваливались, нанося фактически поражения конструкторам SpaceX.

Недавно также Маск объявил, что хотел бы начать строительство города на Марсе. В то же время бизнесмен признал, что вряд ли доживет до этого момента, если научный прогресс не несет сногсшибательных изменений в скорости процессов.

Как сообщал ONLINE.UA, представители NASA решили отказаться от места на российском космическом корабле "Союз" для американских космонавтов. "Лодка" должен направить экипаж Международной космической станции уже весной.

Американские деньги за доставку космонавтов на МКС за эти годы стали в значительной суммой бюджета "Роскосмоса". Сейчас сумма за один "билет" на "Союз" стоит в 90 миллионов долларов США.