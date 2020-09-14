Немедленно проясните - Макрон жестко поставил Путина на место

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок". Наличие боевого яда в организме политика, кроме спецлаборатории немецкого Бундесвера, подтвердили независимые лаборатории Швеции и Франции. На новые результаты анализов Навального, которые подтверждают отравление оппозиционера боевым ядом, мгновенно отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Утром 14 сентября он позвонил президенту РФ Владимиру Путину и потребовал у него немедленных объяснений. О чем говорили Путин и Макрон, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца и Кремля.

В коммюнике Елисейского дворца, сообщается, что Макрон выразил глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального. Он потребовал, чтобы Путин немедленно прояснил обстоятельства покушения на оппозиционера и привлек виновных к ответственности. Макрон рассказал Путину, что Франция наряду с другими европейскими партнерами провела собственное исследование и пришла к выводу, что Навальный был отравлен нервным агентом из семейства "Новичок", что нарушает Конвенцию по запрещению химического оружия. Он предупредил главу Кремля, что полностью солидарен с Германией по поводу тех шагов, которые будут предприняты в связи с отравлением российского политика.

Путин в свою очередь назвал обвинения Макрона "голословными". Российский президент потребовал, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального и официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов. Путин хочет, чтобы европейские медики наладили совместную работу с российскими врачами относительно лечения и расследования отравления российского оппозиционера.

"Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела А.Навального". Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте. Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А.Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами. Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет", — прокомментировали в Кремле переговоры Путина и Макрона.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медике дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что независимые лаборатории Швеции и Франции подтвердили, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок".