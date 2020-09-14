Уже подписал закон - Зеленский принял судьбоносное решение

14 сентября глава государства Владимир Зеленский наконец подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро. Стоит обратить внимание на то, что реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как уже упоминалось ранее, Украина и Европейский Союз еще 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро. Что важно понимать, половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн наша страна должна провести ряд реформ. Уже 25 августа Верховная Рада Украины согласовал определенные условия для получения займа.

Стоит обратить внимание на то, что Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис недавно озвучил предположение, что Украина может выполнить требования предоставления макрофинансовой помощи уже к концу текущего года. По его словам, первые 600 млн евро помощи, общая сумма которой составляет 1,2 млрд евро, Украина получит без выполнения дополнительных требований, однако следующий транш будет обусловлен осуществлением реформ. Власти ЕС лелеют надежду, что выполнение условий предоставления средств может быть быстрым.

"Речь идет о продлении тех реформ, которые Украина выполняла в последнее время, например, касающихся госуправления и верховенства права, эффективного использования государственных средств, управления госпредприятиями и тому подобное. Мы считаем, что эти условия могут быть выполнены до конца текущего года", — подчеркнул Валдис Домбровскис.

Как сообщал ONLINE.UA, команда Владимира Зеленского раскритиковала новую провокацию Путина в оккупированном Крыму.