Украина и США подготовили неприятный сюрприз путинской России - известно

Украина получила новое доказательство поддержки от атлантических партнеров на фоне длительной российской агрессии. Американское командование решило организовать совместные авиационные патрули над Украиной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По обнародованным данным, в понедельник, 14 сентября, над украинской территорией уже поднимались в воздух три стратегические бомбардировщики ВВС США В-52 Н и звено истребителей ВСУ.

Воздушное группировки держали курс на акваторию Черного моря, чтобы осуществить ряд совместных действий с партнерами из сферы коллективной безопасности.

"Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", — объявили в командовании.

Таким образом стратегические партнеры Украины намекнули раз российском агрессору, что Киев не останется в одиночестве против Кремля, Черная и Азовское моря не превратятся в так называемые "внутренние озера" РФ.

Напомним, это не первый акт поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, в американском правительстве согласовали также выделение значительной суммы денег для предоставления Киеву мощной современной оружия.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне оперативно отреагировали на новый скандал, спровоцированный Россией. Министерство обороны США жестко раскритиковал российских военных за "умышленную провокационную и агрессивное поведение" после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии.

Накануне в социальных сетях опубликовали видео этого резонансного инцидента — видно, как россияне на БТР и бронеавтомобили преследовали патруль армии США и заблокировали его.