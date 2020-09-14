Логично и своевременно - Путин поддержал предложение Лукашенко

В Сочи стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признает международное общество, лидеры многих европейских стран и сами белорусы. Их встреча проходим в резиденции "Бочаров ручей" в закрытом формате "тет-а-тет" — по итогам переговоров они не планируют делать никаких заявлений для прессы. При этом первые результаты переговоров Путина и Лукашенко уже стали известны. Российские СМИ сообщают, что глава Кремля поддержал идею Лукашенко изменить Конституцию Беларуси, назвав ее логичной и своевременной, передает ONLINE.UA.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", — сказал Путин.

Также Путин в очередной раз заявил, что белорусы должны самостоятельно, "без подсказок извне" разобраться в сложившейся политической ситуации в стране.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ", — подчеркнул он на встрече с Лукашенко, подтвердив, что Россия готова оказать военную помощь Минску, если потребует ситуация.

Как известно, кроме протестов в Беларуси и вопросов совместного реагирования на возникающие вызовы, Путин и Лукашенко обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции и созных отношений, совместные проекты в энергетике. В Кремле ранее уточняли, что ограничений по времени для переговоров Путина и Лукашенко не установлено — они, по словам пресс-секретаря российского президента, будут длиться столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в Сочи по приезду вышел из самолета один, без сопровождающих лиц. Это поездка стала его первым зарубежным визитом после выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа и вслед за которыми в стране начались масштабные протесты. Нельзя также не упомянуть о том, что до встречи Путина и Лукашенко в Минск с рабочим визитом ездил действующий премьер-министр России Михаил Мишустин и практически все ключевые министры российского кабинета. По итогам переговоров с Лукашенко они заявили, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему Союзному государству".

Как сообщал ONLINE.UA, на переговорах в Сочи Путин будет готовить Лукашенко к передаче власти. Этот план главы Кремля подтвердили приближенные к Путину источники.