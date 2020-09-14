Сдает Беларусь - аналитик объяснил, для чего на самом деле Лукашенко встретился с Путиным

14 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко экстренно прилетел в российский город Сочи на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Согласно последним данным, переговоры происходят в резиденции российского главы "Бочаров поток". Политический эксперт и журналист Игорь Яковенко обратил внимание на то, что и.о. президента Беларуси уже попросил силовую помощь в Путина. Поэтому на этот раз в первую очередь будет говориться у финансовой поддержке. По мнению аналитика, во время этой встречи будет торг именно по финансовой стороне поддержки. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам журналиста, совместные военные учения, которые одновременно со встречей начались, тоже показывают возможности силовой помощи. "Финансовая помощь, моральная поддержка, чтобы силовики Беларуси почувствовали уверенность, и почувствовали за спиной армию своего фашистского соседа — думаю, что это самое главное", — подчеркнул Игорь Яковенко. Эксперт вспомнил о том, что в свое время Гитлер поддерживал Муссолини преимущественно морально. И благодаря этому режим фашистского диктатора в Италии сохранялся. Схоже и Путин поддерживает Лукашенко. Однако если дело дойдет до силовых акций, без сомнения глава Кремля предоставит полномасштабную военную поддержку.

По мнению аналитика, такое место встречи — символизм, связанный с вассальными отношениями, поскольку Сочи — это путинская дача. В частности, там расположена резиденция российского президента "Бочаров поток".

"Символизм в несколько пренебрежительно-вассальном отношении. Приезжают не в Кремль или куда-то на высшем уровне, а приезжает человек на дачу в тапочках и босиком", — добавил Игорь Яковенко.

По мнению эксперта, ситуация "целования туфель хана в орде" достаточно четко вырисовывается, в частности, в инфраструктуре ритуала.

"Действительно, Лукашенко сдает Беларусь и превращает ее в улус "большого московского хана", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко утром 14 сентября экстренно вылетел в Россию на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным — все подробности можно найти в нашем материале.