Мы договорились - Путин шокировал заявлением о переговорах с Лукашенко

Режим Александра Лукашенко получит от Кремля новый кредит, который используют для преодоления кризиса. Это подтвердил российский президент Владимир Путин, который встретился с непризнанным белорусским коллегой в понедельник, 14 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные в СМИ первые детали встречи.

По словам российского президента, сумма кредита достигает 1,5 миллиарда долларов США.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", — пояснил Путин.

Он утверждает, что соответствующая информация может положительно повлиять на финансовых рынках.

"Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", — заявил он во время переговоров с Лукашенко.

Зато белорусский президент отметил, что считает полезным "теснее держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам" — тем более, что Кремль чуть ли не единственный, кто признал результаты фальсифицированных выборов в Беларуси и, соответственно, Лукашенко на посту лидера государства.

Лукашенко утверждает, события в Беларуси стали серьезным уроком даже для Москвы, которая вместе с Минском "выдержала" его. Также он призвал к планированию совместных военных учений на год вперед.

Как сообщал ONLINE.UA, встреча лидеров прошла в резиденции "Бочаров ручей" в закрытом формате "тет-а-тет" — по итогам переговоров политики не планируют делать никаких заявлений для прессы. При этом первые результаты переговоров Путина и Лукашенко уже стали известны. Российские СМИ сообщают, что глава Кремля поддержал идею Лукашенко изменить Конституцию Беларуси, назвав ее логичной и своевременной.