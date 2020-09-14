Разработчики "ВКонтакте" взломали блокировку в Украине - что решили у Зеленского

Накануне разработчики российской соцсети ВКонтакте заявили, что якобы взломали блокировку в Украине, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений". В команде украинского президента Владимира Зеленского оперативно отреагировали на это сообщение. В частности, глава Минкульта Александр Ткаченко поручил проверить заявление запрещенной российской соцсети и при необходимости предпринять срочные меры, чтобы недопустить проникновения дезинформации из ВК. Об этом Ткаченко заявил 14 сентября на пресс-конференции по случаю 100 дней в должности, передает ONLINE.UA.

"Относительно ВКонтакте. Сегодня, как только нам стало известно об этой информации, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории. Как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках", — заявил министр.

Ткаченко напомнил, что у СНБО есть план мер по противодействию российской пропаганды и дезинформации в Украине. Он не уточнил, какие это меры, но отметил, что оперативные решения будут приняты.

"Проблема проникновения дезинформации с "Вконтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", — добавил Ткаченко.

Напомним, российские соцсети "ВКонтакте", Mail.ru, "Одноклассники", а также еще десятки российских сайтов, заблокированы в Украине решением СНБО еще в 2017 году. В мае этого года запрет истекал, но в мае 2020 года указом президента запрет был продлен. Важно отметить, что в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также зарегистрировано почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина истерически отреагировали на громкое решение Зеленского запретить российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине еще на три года. В Кремле назвали эти действия Киева "произволом".