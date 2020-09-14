Уже в 2021 году - украинцам сообщили отличные новости

В понедельник, 14 сентября, Министрество финансов подало на рассмотрение правительства государственный бюджет на 2021 год — Кабмин оперативно его принял и уже завтра, 15 сентября, проект передадут на утверждение в Верховную Раду. На данный момент известно, что проект бюджета на будущий год предусматривает существенное повышение зарплат в Украине. Минимальную зарабтную плату обещают поднять до 6,5 тысяч гривен, а зарплаты педагогам и медикам увеличить на 30%. Отличные новости украинцам сообщил глава Минфина Сергей Марченко, который презентовал проект госбюджета-2021 в цифрах и деталях, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что для повышения минимальной зарплаты в Украине в бюджет заложили дополнительных 41,4 млрд гривен. С 1 января 2021 года, по плану Кабмина, выплаты должны увеличиться на тысячу гривен до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года подняться до 6,5 тысяч гривен.

На образование в госбюджете на следующий год заложили 173,8 млрд грн, из которых 102,5 млрд гривен пойдет на зарплату учителям. В правительстве предлагают увеличить выплаты педагогам на 30%, а также выделить деньги на восстановление программ поддержки "Новая украинская школа", программы на строительство, ремонт и реконструкцию школ, увеличение расходов на социальные стипендии, а также направить 1 млрд грн на предотвращение распространения коронавируса в учебных заведениях.

Важно напомнить, что недавно глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утверждал, что ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6 461 гривну, а на 1 июля – уже около 7 000 гривен. При этом расчетная заработная плата учителей с 1 января 2021 года, по его словам, составит почти 12 тысяч гривен, а с июля – около 14 тысяч гривен.

На медицину Кабмин планирует выделить 156,1 млрд гривен — 124,3 млрд гривен на зарплаты медикам с учетом повышения выплат на 30%, 9,5 млрд гривен на закупку лекарств, 2,6 млрд гривен на закупку вакцины от Covid-2019 , 1,1 млрд на развитие екстренной медицинской помощи. На борьбу с коронавирусом в бюджете предусмотрели 19,4 млрд гривен.

Как известно, в проекте бюджета-2021 доходы предлагается установить на уровне 1,071 трлн грн, а расходы — 1,331 трлн грн. Также в финансовом проекте предусмотрен предельный дефицит в размере 270,35 млрд грн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада срочно изменила планы, чтобы уже 18 сентября рассмотреть проект бюджета на 2021 год.