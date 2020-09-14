Я не помню - член команды Зеленского удивил реакцией на новый скандал

Член команды главы государства Владимира Зеленского, Витольд Фокин, наконец отреагировал на резонансное заявление собственной внучки о том, что она познакомила его с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. По его словам, такая встреча действительно была, но он совсем не помнит, при каких обстоятельствах она происходила, мол, это было давно. Кроме того, политик в своем стиле вступился за внучку и отметил, что она имеет право высказывать все, что пожелает. Также Фокин стал утверждать, что виделся с Ермаком всего один раз до своего назначения в ТКГ. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон" , передает ONLINE.UA.

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные, интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти", — заявил Витольд Фокин. По его словам, знакомство состоялось задолго до его назначения в Ткг. Также политик отметил, что его внучка имеет свое мнение, которое в праве высказывать. Фокин добавил, что не собирается о ней больше ничего говорить. "У мен ни с кем о своей внучке желание говорить нет. Она совершеннолетний человек. Совсем самостоятельная. У нее свое мнение, он имеет право ее высказывать, когда угодно и где угодно", — подчеркнул член команды Зеленского.

Стоит обратить внимание на то, что Мария Фокина, которая является известной светской львицей, заявила журналистам, что лично познакомила главу Офиса Президента Андрея Ермака со своим дедом Витольдом.

"Знаете, я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься переговорами в ТКГ", — рассказала недавно она.

Кроме того, Фокина отметила, что "Андрюше (Ермаку — ред.) как раз была нужна помощь — помочь в ситуации" (речь идет о завершении войны в Донбассе — ред.).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Дмитрий Разумков наконец прокомментировал скандальную информацию о назначении в украинскую делегацию ТКГ по Донбассу Витольда Фокина через его внучку.