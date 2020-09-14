Жизнь с большим вдохновением - выдающийся врач о главной цели современной хирургии

Выдающийся украинский хирург Евгений Колесников получил чрезвычайные возможности для оттачивания специальности — сначала благодаря попаданию в команду академика Александра Шалимова, а позже — благодаря полученным навыкам. Техника лапароскопии привлекла внимание иностранных специалистов, в 1980-х годах такие методы были новейшими — тогда же профессор впервые попал за границу для обмена опытом. Уже в начале 2000-х годов он начал практиковать в Соединенных Штатах, где провел тысячи операции упомянутыми методами. Об этом Евгений Борисович рассказал ONLINE.UA в эксклюзивном интервью.

По словам хирурга, наиболее массовыми в США оказались операции для лечения ожирения. В то же время он работал на печени, поджелудочной железе, желчных протоках. Объемы работы по Атлантикой были такими, что даже загруженность в 2-3 бариатрические или косметические операции в день украинский специалист имел очередь в месяц впереди, общее количество пациентов американской практике превысило 4000.

Доктор Колесников объяснил, после операционного вмешательства в лечении ожирения пациент чувствует себя совсем иначе — такой подход снижает сахар, давление, останавливает тахикардию и может привести к исчезновению диабета 2-го типа.

"И что происходит потом? Как правило, человек нуждается в 4-5 корректирующих эстетических операциях после потери веса. Ведь может провисать кожа на животе и других местах. У молодых пациентов кожа еще эластичная, может восстанавливаться в некоторых участках. А у пациентов среднего возраста кожа уже не настолько эластичная и может провисать: на животе, на нижних и верхних конечностях — так называемые "крылья" на руках, на бедрах, на лице. Кому-то нужно убрать избыточную кожу на теле, кому-то подтянуть грудь. Я же к пластической хирургии пришел через бариатрическую. И вот занимаюсь уже косметической хирургией, контурирующей лицо и тело более 20 лет", — почеркнул он.

Хирург рассказал, что у людей есть определенная предвзятость перед людьми его профессии — им якобы только оперировать, причина всегда найдется. Он отрицает — операции не будет, пока его пациент не скажет ему четкую, что мешает жить полноценной жизнью, что хочется изменить, когда тот смотрит в зеркало на свое тело. Работа врача — вернуть человека к нормальной жизни.

"Как правило, это одни из самых благодарных пациентов, между прочим. Пациенты, которые похудели намного — а они теряют иногда по 60-80-100 килограммов, они, как правило, возвращаются к обычной своей жизни, только еще с большим вдохновением. И очень часто после похудения у них наблюдаются исчезновение многих патологических синдромов, улучшается здоровье, появляется ощущение легкости и могут быть большие достижения в работе и социальной жизни — кто-то стал главой сельсовета, кто-то написал книгу, кто-то женился, семья восстановилась. Есть очень позитивные результаты после этого. Хирург просто возвращает человека к нормальной жизни", — заметил Колесников.

В то же время Евгений Борисович вспомнил определенные границы, которые переходить не стоит — многие люди хочет постоянных изменений во внешности и не может остановиться перед их воплощением. К таким людям надо достучаться разговорами и объяснениями, а не делать множество вмешательств.

Другой проблемой его труда он считает недостаточный профессионализм хирургов в Украине, они не получают должного уровня перед трудоустройством в частные клиники.

"Мне много приходится делать повторных операций, очень много. К сожалению, у нас в Украине так построена медицинская обучающая система, что пластические хирурги часто получают недостаточное образование и опыт перед вступлением в самостоятельную частную практику. Бывает трудно оценить свои возможности и материал, с которым нужно будет работать. Одна из причин неудовлетворенности пациентов результатами косметических операций бывают необоснованные ожидания результата, который пациент представляет себе. Иногда пациенты просят сделать то, что они считают возможным им сделать. Ко мне иногда приходят пациенты с фотографией Брижит Бардо или других известных красавиц и говорят: «Я хочу такое лицо, как у Брижит Бардо». Стараюсь объяснить, что надо иметь свое лицо где-то чуть-чуть похожее. И тогда ожидания пациента могут быть преувеличены. Это надо объяснить, что вот так не получится, но можно сделать вот так-то", — отметил профессор.

Напомним, что Евгений Борисович Колесников — ирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.