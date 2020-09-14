Этого не избежать - в России сделали последнее предупреждение Путину

Российский правозащитник Марк Фейгин сделал жесткое предупреждение команде главы Кремля Владимира Путина. По его убеждению, отравления российского оппозиционера Алексея Навального станет причиной "адских" санций Европы против России. По словам эксперта, их не миновать, вопрос лишь в том, какого масштаба введут санкции. Кроме того, Марк Фейгин обратил внимание на то, что отравления Навального очень повлияет на будущее России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 канал".

"Санкции неизбежны — этоточно. Мы просто можем догадываться, какого они будут масштаба", — подчеркнул правозащитник. По мнению эксперта, санкции зависят от события 3 ноября в США — выборов президента. "Тогда станет известно, это будут евроатлантические санкции, или только ЕС. Если Байден выиграет выборы — это будут адские санкции", — заявил Марк Фейгин. По мнению правозащитника, плохим для команды главы Кремля Владимира Путина является то, что зарубежные медики передали анализ организации по запрещению химического оружия. Если там тоже подтвердят, что Навального отравили "Новичком", то в России будет 24 часа на то, чтобы признать вину в использовании этого яда. "Потом они найдут, где изготовили оружие — будет еще хуже. Тогда станет известен первоначальный источник производства", — подчеркнул правозащитник.

Стоит обратить внимание на то, что сейчас власти ФРГ и ЕС не решаются нанести удар по главе РФ Владимиру Путину в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевой ядом типа "Новичок", за которым может стоять Кремль. Однако команда Меркель уже заговорила о возможности отказа от газопровода "Северный поток-2 ", если Кремль не докажет свою непричастность к ситуации с Навальным. Что важно понимать, в ЕС, где раньше защищали российский газопровод от американских санкций, внезапно изменили свою позицию — Брюссель отказался решать судьбу "Северного потока 2", возложив ответственность за него на ФРГ.