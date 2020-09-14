Это рутинное дело - Путин поразил признанием о войсках в Беларуси

Российский президент Владимир Путин высказался о присутствии военных на территории Беларуси. Он утверждает, что все подразделения оставят соседнюю республику после завершения совместных учений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на переговоры политика с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

По его словам, учения "Славянское братство" продлятся несколько дней, они начались в понедельник, 14 сентября.

"Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск... Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", — заявил Путин.

Президент напомнил, в течение года на территории России и Беларуси почти ежемесячно проходят совместные мероприятия, прежде всего они касаются области обороны, однако относятся также к другим.

Между тем Александр Лукашенко отметил, что оборона и безопасность никогда в Минске не становилась предметом споров.

"Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет — пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет — пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе", — подчеркнул он.

Недавно белорусские власти потратила значительные средства на проведение различных учений в Гродненской области. Лукашенко обвинил НАТО и лично Польшу в намерениях аннексировать регион, однако даже не объяснил, почему именно его. Официальная Варшава возмутилась после таких упреков и выступила с критикой в ответ.

Как сообщал ONLINE.UA, режим Александра Лукашенко получит от Кремля новый кредит, который используют для преодоления кризиса. Это подтвердил российский президент Владимир Путин, который встретился с непризнанным белорусским коллегой в понедельник, 14 сентября.