Если произойдет слияние РФ и Беларуси: эксперт объяснил, к чему дальше готовиться

Российский правозащитник Марк Фейгин обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин хочет принять решение по интеграции Беларуси — ее "поглощение" в союзное государство. Пока никто не знает, на каких условиях это произойдет и что официальная Москва будет предлагать Александру Лукашенко, чтобы он "сдал" страну. По словам эксперта, ранее белорусский диктатор пытался маневрировать, чтобы оттягивать момент подписания 31-й дорожной карты по интеграции Беларуси и РФ. Согласно этому документу надо было выбирать союзного президента, парламент переводить в Москву, жить на российские рубли и полностью быть зависимы от Москвы. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Вопрос вообще уже не стоит по поглощению Беларуси. Вопрос в том, на какие условия пойдет Лукашенко... Россия сможет с легкостью создать союзное государство вместе с Беларусью, ведь Лукашенко точно не удержит ситуацию в стране, ведь опирается на силовиков. Невозможно управлять народом, если они тебя (Лукашенко — ред.) не хотят. Люди саботажем могут создать условия для жизни невыносимыми. Сейчас дыра в бюджете Беларуси такая значительная, что без России им не обойтись", — подчеркнул Марк Фейгин.

По мнению эксперта, президентом союзной страны Лукашенко точно не станет. Согласно его прогнозу, диктатор может быть председателем союзного парламента.

"Возможно, когда изменят конституцию Беларуси, он (Лукашенко — ред.) станет прообразом правительства или какого-то распорядительного органа. Он может стать заместителем Путина", — говорит правозащитник.

Кроме того, он отметил, что Россия "может пойти путем референдума" — это вопрос махинаций.

"В рамках этого референдума они определят характер отношений и полномочий между союзными органами и национальными, ведь последние останутся и в Беларуси, и в России. Это будет как в СССР. Тогда Лукашенко какую-то строчку в этой иерархии займет. Однако это будет только номинально — как табличка на двери", — добавил Марк Фейгин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, почему Лукашенко самом деле встречался с Владимиром Путиным.