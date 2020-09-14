Если произойдет слияние РФ и Беларуси: эксперт объяснил, к чему дальше готовиться

Российский правозащитник Марк Фейгин обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин хочет принять решение по интеграции Беларуси — ее "поглощение" в союзное государство. Пока никто не знает, на каких условиях это произойдет и что официальная Москва будет предлагать Александру Лукашенко, чтобы он "сдал" страну. По словам эксперта, ранее белорусский диктатор пытался маневрировать, чтобы оттягивать момент подписания
"Вопрос вообще уже не стоит по поглощению Беларуси. Вопрос в том, на какие условия пойдет Лукашенко... Россия сможет с легкостью создать союзное государство вместе с Беларусью, ведь Лукашенко точно не удержит ситуацию в стране, ведь опирается на силовиков. Невозможно управлять народом, если они тебя (Лукашенко — ред.) не хотят. Люди саботажем могут создать условия для жизни невыносимыми. Сейчас дыра в бюджете Беларуси такая значительная, что без России им не обойтись", — подчеркнул Марк Фейгин.
По мнению эксперта, президентом союзной страны Лукашенко точно не станет. Согласно его прогнозу, диктатор может быть председателем союзного парламента.
"Возможно, когда изменят конституцию Беларуси, он (Лукашенко — ред.) станет прообразом правительства или какого-то распорядительного органа. Он может стать заместителем Путина", — говорит правозащитник.
Кроме того, он отметил, что Россия "может пойти путем референдума" — это вопрос махинаций.
"В рамках этого референдума они определят характер отношений и полномочий между союзными органами и национальными, ведь последние останутся и в Беларуси, и в России. Это будет как в СССР. Тогда Лукашенко какую-то строчку в этой иерархии займет. Однако это будет только номинально — как табличка на двери", — добавил Марк Фейгин.
Ранее ONLINE.UA сообщал, почему Лукашенко самом деле встречался с Владимиром Путиным.