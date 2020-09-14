Очередное обострение на Донбассе - шокирующие новости из зоны ООС

Позиции украинских сил на Донбассе получили новых обстрелов со стороны оккупационного режима несмотря на согласованное перемирие. Командование Операции Объединенных сил проинформировало о трех вооруженные провокации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

По обнародованным данным, упомянутые инциденты зарегистрированы от начала суток в понедельник, 14 сентября. Ни один украинский военнослужащий не получил ранений.

"Нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки« Восток». Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета — около Марьинки. Вражеские огневые провокации были неприцельно, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", — заявили в штабе.

Другое нарушение договоренностей о перемирии зарегистрировали в Приазовье, там обнаружили беспилотник, который пересек линию разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины хранился в полной мере", — добавили в штабе.

За прошедшие сутки украинская сторона зарегистрировала два провокационные и неприцельно обстрелы со стороны врага — также применены подствольные гранатометы. Потерь среди бойцов Объединенных сил не было.

Как сообщал ONLINE.UA, враг нанес прицельный удар в направлении украинских позиций. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области, где должна была состояться совместная с ОБСЕ инспекция.

По обнародованным данным, это произошло вскоре после отказа украинской стороны от проведения данной встречи.