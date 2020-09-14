Кернес в тяжелом состоянии из-за коронавируса - что известно о его диагнозе

Харьковский мэр Геннадий Кернес состоянию на понедельник, 14 сентября, находится в больнице с тяжелым заболеванием. Ряд украинских медиа проинформировала о коронавирус COVID-19 и кому, в которой находится политик. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ZN.UA.

Согласно информации источников в Офисе президента и Харьковском горсовете, борьба мэра с болезнью продолжается в тяжелой форме. Впрочем, неизвестно, есть ли запятая медикаментозной, или же она напрямую связана с тяжестью его состояния.

По сведениям СМИ, в последний раз Кернеса видели на людях 23 августа — в День Харькова. Симптомы болезни появились у него чуть позже, в начале сентября. Тогда пресс служба его опровергла обнародованы данные.

Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь городского совета — в соответствии с регламентом о невозможности работы непосредственно главы города.

Местные медиа также проинформировали о госпитализации Кернеса, однако источники в медучреждении не смогли из-врачебную тайну подтвердить диагноз.

На фоне распространения сведений о ком мэра, харьковская городская власть выступила с опровержением.

"Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблик о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачных" политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном , но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", — отметили в горсовете.

Как сообщал ONLINE.UA, с понедельника, 14 сентября, в Киеве и многих других городах Украины усиливают карантин из-за попадания в оранжевую зону. Карантинные условия оранжевого уровня эпидемиологической опасности предусматривают, в том числе ограничения посещения занятий в учебных заведениях группами более 20 человек.