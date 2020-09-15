Гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака

Стрельцы не боятся ни в чем признаться. Они боятся, что их признания будут неправильно поняты, потому что чаще всего так и случается.

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Результаты этого дня оставят значительный след в вашей судьбе, потому в ваших интересах, чтобы он прошел как можно более удачно. Желательно так, чтобы к вечеру вам было, что отпраздновать шампанским и хорошим ужином. На ужин по такому случаю имеет смысл подать индюшатину, желательно — запеченную целиком, скажем, с апельсином и клюквой.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня ваш любимый человек будет довольно робок и нерешителен, что может нанести непоправимый вред вашим с ним отношениям, даже если их с большим трудом можно назвать зарождающимися. Впрочем, растормошить его и заставить действовать вполне в ваших силах.

Общий гороскоп для Овнов

Кто-то, сам того не осознавая, усложняет вашу жизнь. Говорить ему об этом бесполезно — обидится и будет усложнять сознательно. Лучше вежливо намекнуть, что вы были бы очень благодарны, если бы означенная особа занялась тем-то.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит задуматься о путях вашего дальнейшего карьерного роста. Не то чтобы это как-то значительно повлияло на вашу рабочую судьбу, но сам процесс обдумывания будет весьма занимателен.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче любая ваша идея, касательно лечения какого-либо заболевания или же формирование привычки к здоровому питанию, найдет весьма удачное воплощение. Так что мыслите смелее, и у вас всё получится!

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Нынче вы будете не слишком восприимчивы к словам окружающих, а доказать вам что-то, отличное от вашей точки зрения вообще будет невозможно. Жаль, поскольку ваше мнение, скорее всего, истиной в последней инстанции не является.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче самое уязвимое место Тельцов — это уши, сейчас вам следует держать их в тепле и сухости. Помните это, гуляя на ветру или собираясь нырять.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно просто понять ваши мотивы и намерения, поэтому даже не пытайтесь с ним хитрить и как-то его обмануть — все равно вас рано или поздно выведут на чистую воду, причем с поличным. Постарайтесь быть абсолютно искренним.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам следует кушать то, что готовилось тщательно и в течение долгого времени. Медленно нарезанные салаты не годятся, лучше всего под это описание подходит холодец. Непременно с хреном и холодным пивом. Или с другим каким напитком, явно не лимонадного характера — слишком уж хорошая это закусь.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Как насчет того, чтобы внести разнообразие в вашу личную жизнь? Не слишком ли она стала предсказуемой? Это ведь и на качество вашей работы влияет не лучшим образом: у вас нет вдохновения, изюминки, искры, а это непорядок. Постарайтесь найти новую любовь во имя карьеры.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку захочется совершить некий подвиг во имя вашей любви. Впрочем, подвиг в итоге может так и остаться не совершенным в силу нерешительности и стеснительности главного героя. В ваших силах поддержать его начинания и желания.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Что бы вы сегодня ни делали — все вы будете делать исключительно на свой страх и риск. Вряд ли это повлияет на качество и успешность действий, напротив, осознание ответственности должно заставить вас более внимательно отнестись к вопросам, перед вами встающим. С другой стороны, увы, никто не сможет посоветовать вам гарантированно удачного рецепта. Так что, за обедом не спешите и прислушивайтесь к своим ощущениям, чтобы вовремя остановится, если выбор ваш окажется неудачен.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В середине дня возможно некоторое ухудшение самочувствия, которое, скорее всего, может быть связано с сильным стрессом и переживаниями. Постарайтесь несмотря ни на что сохранять спокойствие. Ничего, что немножко глаз дергается, и руки дрожат — может, и не заметят.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли — о том звезды умалчивают.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.

Кулинарный гороскоп для Раков

Нынче звезды настоятельно рекомендуют включить в меню что-нибудь грибное. Продукт, конечно, не из легких, усваивается довольно тяжело — зато вкусовые качества выше всяких похвал. Особенно, если это не тепличные шампиньоны, а полноценные лесные красавцы-белые. Закажите на обед жюльен из грибов под сыром — не пожалеете.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня какой-то важный и напрямую касающийся ваших интересов вопрос могут попытаться решить без вашего участия. Вряд ли стоит позволять кому-либо поступать подобным образом — держите ситуацию под контролем.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам стоит позволить вашему любимому человеку в чем-то вам помочь, даже если его помощь вам вовсе не нужна. Ему очень важно будет почувствовать, что он вам действительно нужен как человек и вам очень ценно его присутствие рядом с вами. В противном случае, вам придется лечить его от плохого настроения.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче полезно проводить различные процедуры для лица, в том числе направленные против морщин, это сейчас будет особенно эффективно. Дома тоже не забывайте правильно ухаживать за собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня кто-то решит, что имеет право давать вам советы касательно того, как вам стоит работать, где и, главное, с какой целью. Если вам действительно важно и интересно то, что вы услышите, поощряйте эти попытки вас научить хорошему, если же нет — не постесняйтесь прервать собеседника.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче могут возникнуть неприятные ощущения в мышцах спины. Скорее всего, это последствия вашего сидячего образа жизни, а также недостаточной двигательной активности.

Любовный гороскоп для Львов

Если у вас что-то не получается, попробуйте найти другой способ для достижения цели. Если объект ваших воздыханий с завидным упорством не реагирует на ваши открытки и подарки, может быть. стоит найти другую тактику? Например, помучить его сегодня молчанием и холодностью. Каково ему без вас придется?

Кулинарный гороскоп для Львов

Если вы собираетесь отдать свое законное и неотъемлемое право выбора блюда к обеду кому-то другому, будьте готовы к тому, что результат вам не понравится. Даже в том случае, если вкусы этого человека вам давно известны и его мнению вы привыкли доверять. Нет, с ним все будет по-прежнему. Изменитесь вы. Так что наилучшей схемой действий будет решительное "да" тому блюду, которое совершенно неожиданно на вас посмотрит.

Общий гороскоп для Львов

Не нагружайте себя чужими проблемами, сегодня вам хватит и своих. Альтруизм можно проявить и попозже.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче ваше эмоциональное состояние может быть весьма и весьма нестабильным. Как следствие, возможно нестабильное давление и головокружения. Старайтесь не допустить этого.

Кулинарный гороскоп для Дев

День этот будет очень для вас неплох. Вы будете чувствовать себя как дома повсюду, сколь бы далекой от домашней ни была обстановка. Но вот еду лучше предпочесть именно домашнюю. Нет, это не значит, что надо ходить с термосом, полным супа и пакетиком бутербродов. Просто закажите там, где вы будете кушать , блюда, максимально приближенные к тому, чем вас кормят дома. Если вас, конечно, вообще дома кормят.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы почувствуете себя самым настоящим героем, который способен совершить самый настоящий подвиг во имя самой настоящей любви. А в том, что ваша любовь самая настоящая, вам сомневаться не стоит, особенно после того, чего вы достигли в этот удивительный день.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.

Бизнес-гороскоп для Дев

Нынче звезды пророчат неожиданные денежные поступления, что не может вас не порадовать. Даже если говорить в целом, у вас сейчас все достаточно ровно и стабильно на службе, следовательно, можно спокойно работать, не опасаясь какого-либо аврала.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

День обещает выдаться на редкость бодрым и веселым, так что потребность употребить внутрь какой-нибудь энергетический напиток у вас возникнет едва ли. Впрочем, если вы все же выпьете за обедом баночку чего-нибудь подобного, ничего плохого с вами не случится. Ну, станете еще несколько быстрее бегать и чуть-чуть выше прыгать. Правда и устанете в конце концов чуть быстрее, чем окружающие.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче вам особенно следует обратить внимание на продукты богатые железом, сейчас вы можете особенно нуждаться в этом элементе. Так что, к примеру, свежие яблоки вам весьма пригодятся.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня ваш любимый человек постарается отучить вас от какой-то вредной привычки, которая будет очень мешать вам в достижении вашей цели, хоть вы этого осознать и не можете. Если вы воссоединитесь в достижении этой высокой цели, у вас все обязательно получится.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам стоит как можно больше времени провести с семьей. Даже если на горизонте замаячит вдруг перспектива официальной или неофициальной корпоративной вечеринки, звезды настоятельно рекомендуют от нее отказаться: на коллег и партнеров вы еще насмотритесь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Этот день должен хоть чем-нибудь напоминать о наличии где-то жаркого солнца, теплого ветра и золотого песка. Даже если такой коктейль вам не показывают даже по телевизору, вы всегда можете восполнить сей климатический пробел плодами южных растений — бананами, кокосами, ананасами и финиками. Вот ими сегодня и питайтесь. Вспомните еще что-нибудь южное — можете расширить диету.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня время повернет назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд на собственные молодые годы. Не забывайте только, что все в этом мире относительно. Даже время.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня Скорпионам стоит быть предельно предусмотрительным и продумывать последствия каждого вашего шага. Сделайте все возможное для того, чтобы не причинить себе вреда своими собственными действиями.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваши партнеры захотят обсудить с вами расширение вашего бизнеса и, возможно, включение в него каких-то новых сфер деятельности. Если они решатся на такой шаг, внимательно выслушайте их аргументы и подойдите к ним критически. Все-таки это очень ответственный шаг.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, в независимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее, чем просто вкусная еда. Более того, она служит лишним доказательством вашей любви. Поэтому приготовьте сегодня для вашей половинки что-нибудь эдакое. Пусть даже яичницу, зато от всей души.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Всё, что бы ни случилось с вами в этот день, вне всяких сомнений, будет только к лучшему, пусть сначала вам будет достаточно тяжело в это искренне поверить. Озарение придет потом, и именно тогда, когда это будет особенно необходимо для вашего душевного спокойствия.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче вас замучает кулинарная ностальгия. Эх, сколько вкусных и полезных блюд вы едали в далеком детстве.. Как вкусны, полезны для здоровья и окружающей среды они были. Не то что нынешняя органическая химия. Но пусть воспоминания останутся воспоминаниями. Не стоит ворошить прошлое, дабы не постичь горечь глубокого разочарования..

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваше самочувствие должно быть стабильным, однако постарайтесь всё-таки держать руку на пульсе, поскольку стрессы и сильные переживания могут несколько выбить вас из колеи. Лучше научитесь сохранять спокойствие.

Общий гороскоп для Стрелецов

Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что вы самостоятельны и вполне обходитесь без его помощи и поддержки. Постарайтесь произвести впечатление хотя бы немного зависимого человека, нуждающегося в надежном плече.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня для вас самое главное — это поверить в себя и в собственные силы, ведь в этот день ваш успех, ваша карьера и благополучие будут зависеть от образа вашего мышления, а также от умения поддержать хорошие отношения со всеми своими коллегами и партнерами.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваша поддержка очень пригодится вашему любимому человеку, однако вряд ли вы услышите просьбу о помощи. Догадайтесь подать ему руку сами — это будет принято с благодарностью.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Этот день пройдет под сильным влиянием Марса, а, значит, в списке приготовляемых и употребляемых нынче блюд должно превалировать мясо. Как не повезло вегетарианцам!

Гороскоп здоровья для Козерогов

Если после недавней тренировки ваши мышцы всё ещё отзываются болезненными ощущениями, то сейчас вам тем более не следует увиливать от занятий. Посвятите хотя бы пару часов работе над телом.

Общий гороскоп для Козерогов

Главное — понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день может ознаменоваться курьезной ситуацией. Отправляясь на какое-то мероприятие, не поленитесь лишний раз проверить адреса явки и пароли, вы можете запросто ошибиться и оказаться не в том месте не в то время не в той кампании. Было бы не слишком удобно обнаружить это, уже участвуя во всеобщем застолье. Да и в более обыденной ситуации вы вполне можете столики в кафе перепутать.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день вас может одолеть ностальгия или появиться человек из вашего бурного прошлого. Не позволяйте всему этому портить ваше настоящее и ваши отношения с вашим любимым человеком в частности. Пусть прошлое останется в прошлом, а будущее строится из настоящего.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день ваше самочувствие может во многом зависеть от состояния вашего эмоционального фона, поэтому научитесь контролировать свои эмоции и не дать негативу взять над вами верх. Старайтесь во всем увидеть хорошее. Может, оно там и правда имеется.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не спешите сегодня делиться вашими сокровенными мыслями с коллегами или другими людьми, с которыми вас связывают деловые, а не личные узы. Скорее всего, ничего доброго они вам в ответ не скажут. В лучшем случае — не обратят на ваши слова внимания, что будет весьма обидно.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 15 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче следует быть внимательными к своему здоровью тем, кто страдает непереносимостью белка. Будьте осмотрительны при выборе продуктов, иначе вероятно ухудшение самочувствия.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня особо важной составляющей меню станет продукция хлеборобов, желательно, обработанная пекарями. Однако, если по каким-то причинам вы предпочитаете исключить мучное из рациона, вполне можно остановиться на кашах (предпочтительно пшенной, овсяной, ячменной) или сверстать меню и того диетичнее — и питаться пророщенными зернами пшеницы или еще какого злака.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек окажется на редкость прожорливым: сколько его ни корми, всё мало будет. Поэтому о вкусовых качествах еды можно особенно не думать: позаботьтесь лучше о её количестве. Еды должно быть действительно много: на пять довольно-таки голодных человек, минимум.

Общий гороскоп для Рыб

Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Если уж вы недавно и взошли решительной поступью на несколько вершин, то теперь вы почему-то начинаете замедлять ход и сомневаться на каждом шагу. Не оглядывайтесь по сторонам, не обращайте внимания на то, о чем шепчутся ваши коллеги в кулуарах: у вас есть цель, смотрите только на неё.