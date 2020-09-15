Курс валют на сегодня 15 сентября - доллар дорожает, евро стал дороже

На вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 15 сентября цена доллара США составит 28 гривен . Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 25 копеек, что в свою очередь на 18 копеек больше чем в понедельник, 14 сентября.

В понедельник, 14 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28/27.97 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.26/33.22 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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