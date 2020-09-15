Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 15 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 15 сентября, зафиксировали 2 905 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 159 702 человека, из них 3264 украинца умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 70 810 граждан смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 85 628 украицев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 4887 случаев;

Волынская область — 6428 случаев;

Днепропетровская область — 3430 случаев;

Донецкая область — 2154 случая;

Житомирская область — 4470 случаев;

Закарпатская область — 8756 случаев;

Запорожская область — 2503 случая;

Ивано-Франковская область — 11 510 случаев;

Кировоградская область — 929 случаев;

м. Киев — 17714 случаев;

Киевская область — 7079 случаев;

Львовская область — 17 243 случая;

Луганская область — 620 случаев;

Николаевская область — 2114 случаев;

Одесская область — 9993 случая;

Полтавская область — 1253 случая;

Ровенская область — 10 635 случаев;

Сумская область — 2553 случая;

Тернопольская область — 9624 случая;

Харьковская область — 13 160 случаев;

Херсонская область — 661 случай;

Хмельницкая область — 4058 случаев;

Черновицкая область — 12394 случаи;

Черкасская область — 2688 случаев;

Черниговская область — 2846 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 сентября 2020 в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 223 258 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие сутки (14 сентября) в мире обнаружили 240 тыс случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19 . Возглавляют "антирейтинг" по числу новых случаев Индия (82 тыс), США (37,7 тыс), Бразилия (19 тыс), Аргентина (почти 10 тыс) и Франция (более 6тыс). Что важно также понимать, за время пандемии коронавируса зафиксировали 29,4 млн случаев заболевания. Из них летальными оказались 932 тыс. Вылечились от COVID-19 21,2 млн больных. Активными остаются 7,7 млн случаев.

Что интересно знать, 58% украинских граждан не считают эпидемию коронавируса угрозой именно для них. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Также 72% украинцев сообщили, что постоянно носят защитные маски в общественных местах, и лишь 40% считают, что COVID-19 грозит им лично. Иногда надевает маску 21% опрошенных, а никогда ее не надевает 6%. Однако стремительный ежедневный рост количества заражений коронавирусом свидетельствует о другом. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям Минздрава и заботьтесь о своем здоровье!

Недавно также стало известно, что испытания одной из перспективных испытаний вакцины против коронавируса остановлены. Препарат компании AstraZeneca на одном из этапов, вероятно, отличился воспалением в организме участника. Сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, участниками которой по всему миру станут 30 000 человек. До этого он успешно прошел вторую стадию и продемонстрировал эффективный иммунный ответ. Симптомы — головная и мышечная боль, жар — были исключительно легкими и средними.