Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 15 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 15 сентября, зафиксировали 2 905 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4887 случаев;
Волынская область — 6428 случаев;
Днепропетровская область — 3430 случаев;
Донецкая область — 2154 случая;
Житомирская область — 4470 случаев;
Закарпатская область — 8756 случаев;
Запорожская область — 2503 случая;
Ивано-Франковская область — 11 510 случаев;
Кировоградская область — 929 случаев;
м. Киев — 17714 случаев;
Киевская область — 7079 случаев;
Львовская область — 17 243 случая;
Луганская область — 620 случаев;
Николаевская область — 2114 случаев;
Одесская область — 9993 случая;
Полтавская область — 1253 случая;
Ровенская область — 10 635 случаев;
Сумская область — 2553 случая;
Тернопольская область — 9624 случая;
Харьковская область — 13 160 случаев;
Херсонская область — 661 случай;
Хмельницкая область — 4058 случаев;
Черновицкая область — 12394 случаи;
Черкасская область — 2688 случаев;
Черниговская область — 2846 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 сентября 2020 в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие сутки (14 сентября) в мире обнаружили 240 тыс случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений
Что интересно знать, 58% украинских граждан не считают эпидемию коронавируса угрозой именно для них. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Также 72% украинцев сообщили, что постоянно носят защитные маски в общественных местах, и лишь 40% считают, что
Недавно также стало известно, что испытания одной из перспективных испытаний вакцины против коронавируса остановлены. Препарат компании AstraZeneca на одном из этапов, вероятно, отличился воспалением в организме участника. Сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, участниками которой по всему миру станут 30 000 человек. До этого он успешно прошел вторую стадию и продемонстрировал эффективный иммунный ответ. Симптомы — головная и мышечная боль, жар — были исключительно легкими и средними.
Как сообщал ONLINE.UA, разработка вакцины против коронавируса