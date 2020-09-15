Сделаем это до 1 декабря - Верховная Рада дала громкое обещание всем украинцам

Украинский парламент, в соответствии с нормами бюджетного кодекса, должен проголосовать в первом чтении за проект ЗУ о
"До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения к проекту бюджета сбалансированного, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении — до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят — это нормы бюджетного кодекса... Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", — подчеркнул Данил Гетманцев.
Глава Министрества финансов Сергей Марченко обратил внимание на то, что среди главных приоритетов проекта
Что важно понимать, уже 14 сентября украинское правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021" и направило его на рассмотрение Верховной Рады. Команда Дениса Шмыгаля в проект государственного бюджета на
Ранее ONLINE.UA сообщал, что международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару — ожидается постепенная девальвация, в результате которой доллар до конца 2020 года будет стоить 29 гривен, а к концу 2021 — до 30 грн.