Сделаем это до 1 декабря - Верховная Рада дала громкое обещание всем украинцам

Украинский парламент, в соответствии с нормами бюджетного кодекса, должен проголосовать в первом чтении за проект ЗУ о госбюджете-2021 до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят. С таким громким обещанием выступил глава финансового комитета ВРУ, народный избранник от "Слуги народа" Данил Гетманцев перед заседанием фракции. По убеждению политика, не следует ожидать ни одной бюджетной ночи, особенно в сентябре. По словам нардепа, на этой неделе Рада рассмотрит внесение бюджета в парламент, однако голосовать пока никто не будет. Кроме того, отмечается, что первое чтение будет до 20 октября. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения к проекту бюджета сбалансированного, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении — до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят — это нормы бюджетного кодекса... Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", — подчеркнул Данил Гетманцев.

Глава Министрества финансов Сергей Марченко обратил внимание на то, что среди главных приоритетов проекта госбюджета-2021 — повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн в COVID-вакцинацию.

Что важно понимать, уже 14 сентября украинское правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021" и направило его на рассмотрение Верховной Рады. Команда Дениса Шмыгаля в проект государственного бюджета на 2021-й год заложила 270,35 миллиардов предельного объема дефицита. Во время заседания 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что международное рейтинговое агентство S & P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару — ожидается постепенная девальвация, в результате которой доллар до конца 2020 года будет стоить 29 гривен, а к концу 2021 — до 30 грн.