Кровавая баня - Зеленский сделал последнее предупреждение режиму Лукашенко

Глава государства Владимир Зеленский озвучил важное предупреждение команде действующего белорусского президента Александра Лукашенко, которого не признает легитимным очень много стран. По мнению украинского лидера, если белорусские власти откажутся от диалога с народом, Беларусь может "получить что-то вроде Майдана". Владимир Зеленский отметил, что однозначно поддерживает белорусский народ, ведь люди борются за свободу и демократию без агрессии и насилия. Он добавил, что не хотел бы, чтобы события в Беларуси привели к "кровавой бане". Свою позицию президент Украины озвучил в интервью Wiener Zeitung, передает ONLINE.UA.

"Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, в любом случае важно, чтобы белорусы самостоятельно выбирали свое будущее.

"Ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны", — подчеркнул украинский президент.

По его мнению, очень важно дождаться стабилизации ситуации в Беларуси и только после этого станет ясно, может ли Минск остаться посредником по урегулированию ситуации между Украиной и Россией.

Что важно понимать, 14 сентября официально стало известно, что команда Александра Лукашенко получит от официальной Москвы новый кредит, который будут использовать для преодоления кризиса. С таким заявлением вситупив глава Кремля Владимир Путин, который встретился с непризнанным белорусским коллегой в Сочи. Российский глава отметил, что сумма кредита достигает 1,5 миллиарда долларов США.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит — 1,5 миллиарда долларов, и мы это выполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", — заявил глава Кремля.

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