Цена слишком высока - Зеленский шокировал предупреждением о Донбассе

Населения ОРДЛО недовольно оккупационным режимом, оно понимает, что живет хуже украинский на подконтрольной территории, считает президент Владимир Зеленский. Он отметил, что вскоре на в оккупированных районах могут возникнуть беспорядки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Wiener Zeitung.

По словам государственного лидера, особенно остро стоят для людей в оккупации денежные вопросы.

"И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта, а именно, что они живут лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут возникнуть беспорядки", — пояснил Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что Киеву не выгодны беспорядки в ОРДЛО — якобы в контексте восстановления целостности региона.

"Нет, цена слишком высока. На оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт. И я знаю, что там много украинский в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, много исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они сидят в тюрьме с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраинские", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно представители "нормандской четверки" встретились на уровне советников лидеров стран. Зеленский накануне отмечал, что следующий раунд — это встреча непосредственно на самом высоком уровне.

Как сообщал ONLINE.UA команду Зеленского обвинили в уступках боевикам и предупредили о недопустимости их появления на украинском оборонительных позициях. Глава Офиса президента Андрей Ермак решил поставить точку в скандале — он рассказал, для чего Киев хотел провести инспекцию и кто должен был принимать в ней участие.