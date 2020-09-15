Навальный ошеломил мир неожиданным решением - в чем дело

Известный российский оппозиционер и главный соперник Владимира Путина, Алексей Навальный, который сейчас восстанавливается после отравления, удивил мир громким заявлением. Он рассказал немецким прокурорам, что настроен вернуться в Россию, как только выздоровеет. Его не пугает вероятность повторного отравления и нападения, а также преследования командой главы Кремля. Это отмечается в публикации издания The New York Times, ссылающейся на высокопоставленного сотрудника службы безопасности ФРГ, информирует ONLINE.UA.

"Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас... Он не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", — рассказал анонимный источник СМИ в службе безопасности ФРГ.

Не трудно догадаться, что Навальный отверг идею сотрудничества с командой Путина, которая предложила людям Ангелы Меркель вместе расследовать его дело. Стоит обратить внимание на то, что оппозиционер, как и раньше, сейчас находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. Немецкие медики отмечают, что Навального успешно отключили от искусственной вентиляции легких и он уже может ненадолго вставать с постели.

Как уже упоминалось ранее, 14 сентября представитель правительства ФРГ заявил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок". Многие государства ЕС и руководители МИД стран G7 требуют от официальной Москвы немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.

Недавно также российский правозащитник Марк Фейгин озвучил новое предупреждение команде российского президента Владимира Путина. По его словам, отравление российского оппозиционера Алексея Навального станет причиной "адских" санций Европы против России. По мнению специалиста, их не избежать, вопрос только в том, какого масштаба введут санкции. Также Марк Фейгин обратил внимание на то, что отравления Навального очень повлияет на будущее России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде российского президента Владимира Путина истерика из-за дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.