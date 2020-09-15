Это абсолютно категорически - украинцев неожиданно предупредили насчет безвиза

Безвизовый режим Украины и Евросоюза не находится под угрозой, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинская сторона продолжает контактировать с европейскими партнерами и обсуждать все важные вопросы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление дипломата на телевидении.

По его словам, никаких причин для отмены договоренностей нет.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в "триединое братство" или "сестринство". Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорически... Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", — отметил Кулеба.

Министр пояснил, что с европейской стороны не звучало никаких предупреждений по ликвидации сегодняшних антикоррупционных структур.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких предметных претензий относительно того, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру... Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только по борьбе с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красный свет, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", — добавил Кулеба.

Напомним, безвизовый режим действует с 2017 года, его никоим образом не ограничивали даже на фоне пандемии COVID-19 — закрытые границы были связаны исключительно с глобальным карантином.

Как сообщал ONLINE.UA, вицепремьерка по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила на саммите Восточного партнерства многие страны говорили именно об Украине как о стране, которая должна стать частью ЕС. Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" — промышленного, продовольственного и авиационного.