Это абсолютно категорически - украинцев неожиданно предупредили насчет безвиза

Безвизовый режим Украины и Евросоюза не находится под угрозой, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинская сторона продолжает контактировать с европейскими партнерами и обсуждать все важные вопросы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление дипломата на телевидении.
По его словам, никаких причин для отмены договоренностей нет.
"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в "триединое братство" или "сестринство". Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорически... Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", — отметил Кулеба.
Министр пояснил, что с европейской стороны не звучало никаких предупреждений по ликвидации сегодняшних антикоррупционных структур.
"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких предметных претензий относительно того, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру... Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только по борьбе с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красный свет, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", — добавил Кулеба.
Напомним, безвизовый режим действует с 2017 года, его никоим образом не ограничивали даже на фоне пандемии
Как сообщал ONLINE.UA, вицепремьерка по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила на саммите Восточного партнерства многие страны говорили именно об Украине как о стране, которая должна стать частью ЕС. Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" — промышленного, продовольственного и авиационного.