Зеленский обратился с неотложной просьбой к Австрии - что случилось

15 сентября глава государства Владимир Зеленский во время визита в Вену обратится со срочной просьбой к австрийскому канцлеру — он предложит назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины. Стоит обратить внимание на то, что речь идет о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. Что важно понимать, до сих пор площадь не имела никакого названия. Еще в 2019 году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz — площадью Украины. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на австрийские СМИ, среди которых агентство APA и OE24.

"В конце августа этого года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины. Подписать петицию можно каждое воскресенье в помещении приходского зала церкви святой Варвары с 10:00 до 14:00. Петицию в ближайшем будущем хотят передать канцлеру Австрии", — говорится в сообщении.

Что интересно, также украинский лидер Владимир Зеленский накануне визита в Вену начал публично уверять, что танец бывшего главы МИД Австрии с Владимиром Путиным на ее свадьбе не оказывает негативного влияния на отношения между странами.

"Если честно, я уже и забыл историю об этой свадьбе. Отношения между Австрией и Украиной являются глубокими, это дело было лишь небольшим эпизодом. Оно не имеет негативного влияния на отношения между нашими государствами", — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, для него важна поддержка Австрией территориальной целостности Украины.

"У нас война на востоке Украины, и Австрия поддерживает территориальную целостность Украины. Для меня это очень важно. Я уже встречался с канцлером Себастианом Курцом, у нас хорошие отношения", — подчеркнул украинский лидер.

Стоит обратить внимание на то, что глава государства Владимир Зеленский 15 сентября впервые посетит Вену. Что важно понимать, визит состоится по приглашению федерального президента Александра ван дер Беллена.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский сделал последнее предупреждение команде Александра Лукашенко.