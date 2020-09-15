Нет идеальных решений - в Кабмине откликнулись на важную проблему

Власти Евросоюза вовремя реагирует на изменение ситуации в Украине, что касается работы антикоррупционных органов, заявила Ольга Стефанишина — вицепремьерка по вопросам евроинтеграции. Она отметила, что это направление в Брюсселе оценивают как очень важный. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, для понимания важности вопросов для европейских партнеров не нужно ждать их реакции.

"Не надо ждать никаких комментариев международного сообщества, чтобы понять, что вопрос антикоррупционных институтов и антикоррупционного законодательства, судебной реформы является маркером не только для международного сообщества, но и вообще маркером развития страны, ее принадлежности к демократическому миру", — пояснила Стефанишина.

Недавно представители Брюсселя на разных уровнях комментировали противоречивую ситуацию с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. ЕС и другие партнеры не хотят предоставлять финансовую поддержку стране, которая не может бороться против коррупции.

"Очевидно, нет никаких идеальных решений, но то, как мы будем двигаться дальше по исправлению этой ситуации — маркер нашей нацеленности на трансформации. Поэтому еще раз, для этого не надо ждать каких-то призывам международного сообщества", — добавила вицепремьерка.

Она резюмировала, что власти планируют выходить из текущей ситуации вокруг реформы правосудия и состояния борьбы с коррупцией. Этот момент будто является переломным, за ним наблюдают зарубежные партнеры, оказывающие помощь.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 августа Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро — это решение в НАБУ назвали политически мотивированным. 29 августа решение КСУ наконец прокомментировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.