Я не позволю - генпрокурор Венедиктова экстренно обратилась ко всем украинцам

15 сентября руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова обратилась ко всем украинским гражданам, а также к народным избранникам в Верховной Раде. Она публично указала на то, что антикоррупционные органы до сих пор не передали ей материалы производств в отношении судей Окружного административного суда Киева. По ее словам, сейчас украинское общество становится свидетелем скандалов, когда материалы досудебного следствия просто сливаются конкретным депутатам или в СМИ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Мы все помним супермедийний кейс НАБУ и САП по мотивам пленок ОАСК. Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. Как рьяно писалось тогда, что Венедиктова что-то блокирует, появмлась даже запись в СМИ с разговорами прокуроров — и что дальше ? Ходатайство об отстранении судей были направлены мной в ВРП по рапорту прокурора САП, рапорт я сама спросила — материалов от НАБУ до сих пор у меня на столе нет. Когда мы говорим об арестах, отправлении в тюрьме людей с особым статусом — а судьи имеют статус и судейские гарантии — без материалов производств невозможно. Я не позволю беспредел в этой стране, потому что потом каким-то образом это может коснуться каждого", — отметила во время выступления в парламенте Ирина Венедиктова.

Кроме того, глава ОГП начала уверять всех присутствующих, что "продавливать" ее невозможно "из любых этажей", запугивать, "шантажировать мнением в СМИ или митингом или фаер-шоу — не проходило еще". Чиновница также добавила, что сейчас выводит Офис генпрокурора "с хайпового анабиоза" и переводит с социальных сетей в реальную процессуальную работу — и если будут доказательства преступлений, поможет отправить виновных за решетку.

Что важно понимать, недавно также украинский лидер Владимир Зеленский не захотел комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению — такой ответ дали представители его команды. Также в ОП обратили внимание на то, что Конституцией нашей страны установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Как сообщал ONLINE.UA, скандально известный судья Павел Вовк останется на отведенной должности — так решил Высший совет правосудия.