Это невозможно - Венедиктова наконец-то отреагировала на громкий скандал в команде Зеленского

Недавно официально стало известно, что НАБУ поймало на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа". Впоследствии народный избранник Гео Лерос сообщил, что помощник взял первые 13 тыс с 200 тыс долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. После этого глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. На этот скандал наконец отреагировала генеральный прокурор Ирина Венедиктова — она подчеркнула, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Об этом она сообщила на заседании Верховной Рады 15 сентября, передает ONLINE.UA.

"Можно ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия. По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне сегодня предоставили, не содержат таких сведений", — заявила глава ОГП.

Она также обратила внимание на то, что пока единственным фактическим обстоятельством, известным ей, которое можно назвать доказанным, является "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам". По убеждению Ирины Венедиктовой , этого для объявления подозрения недостаточно. Также генпрокурор отметила, что письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения она получила в 17:20 14 сентября, но среди этих документов не было материалов уголовного производства.

Руководительница ОГП добавила, что прокуроры САП и она лично готовы изучить материалы уголовного производства, обработать их, и "если будет достаточно оснований, сообщить о подозрении", это она это сделает, потому что имеет "смелость принимать ответственные решения".

Как сообщал ONLINE.UA 15 сентября Ирина Венедиктова срочно обратилась ко всем украинцам.