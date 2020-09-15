Их там не было - у Путина цинично отвергли новые громкие обвинения

Специалисты сразу нескольких европейских стран подтвердили наличие в организме российского оппозиционера следов боевой яда из группы "Новичок". Между тем в Кремле продолжают утверждать, что во время госпитализации политика в России подобных находок врачи не сделали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По его словам, никакого яда в теле оппозиционера не выявили перед отправкой в Берлин.

"Российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ... И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", — отметил Нарышкин.

Он добавил, все исследования проходили в соответствии с жестких медицинских протоколов и с использованием современного оборудования.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу без сознания 20 августа. Уже 22 августа его направили в немецкую клинику, где местные специалисты обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Позже к аналогичным выводам пришли эксперты нескольких независимых лабораторий, находящихся в других европейских странах.

Правительство Германии выступил с жестким предупреждением — если российская сторона откажется от проведения полноценного расследования и сотрудничества, в Берлине могут ввести жесткие санкции. Прежде всего решение может коснуться амбициозного проекту "Северный поток-2 ", который немецкая сторона ранее защищала.

Как сообщал ONLINE.UA, ЕС подозревает прямую причастность Кремля к этому ужасному преступлению и требуют от Путина немедленных объяснений. Российский президент называет все обвинения "голословными", его поддерживает все политическое окружение. В ответ на обвинения, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров решил в последний момент отменить рабочий визит в Берлин.