Не романтичные обещания - Зеленский похвастался своим главным достижением

Действующая украинская власть добилась введения устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, утверждает президент Владимир Зеленский. Именно это стало его главным достижением как государственного лидера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью Wiener Zeitung.

По его словам, приоритеты сейчас — возвращение оккупированных районов и прекращения войны.

"Когда я даю обещания, то это не пустые слова. Прекращение войны и возвращения украинских территорий — вот мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это не просто. Но мы уже многого достигли. Вернули из плена 140 человек. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никого не убивают. за исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже. Иногда можно услышать выстрелы сепаратистов. Но мы на них не отвечаем, и это хорошо", — пояснил Зеленский.

Президент добавил, в ОРДЛО живет множество людей, которые все еще думают об Украине, они страдают от репрессий за празднование Дня Независимости или иных проявлений своей позиции.

Напомним, новый режим прекращения огня действующий с полуночи 27 июля — с тех пор боевики, как утверждает командование ООС, осуществляет только одиночные выстрелы-провокации без применения тяжелого оружия. Впрочем, потери среди бойцов ВСУ все же есть.

В течение каденции Зеленского украинские силы и оккупанты провели отвода в трех согласованных локациях, другие такие акты пока остаются на уровне планов и обсуждения.

Как сообщал ONLINE.UA, население ОРДЛО недовольно оккупационным режимом, оно понимает, что живет хуже украинский на подконтрольной территории, считает президент Владимир Зеленский. Он отметил, что вскоре в оккупированных районах могут возникнуть беспорядки.