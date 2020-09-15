Он собирает ваши данные - СНБО озвучил важное предупреждение всем украинцам

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк сделал важное предупреждение всем украинцам — он подчеркнул, что обновленная работа прокси в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины. По словам чиновниками, с момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. В СНБО уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

Сергей Демедюк обратил внимание на то, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

"После применения санкций в отношении социальной сети "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений. В то же время спецслужбы РФ с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ в соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям", — говорится в сообщении.

Представитель СНБО обратил внимание на то, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных украинцев и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

Кроме того, отмечается, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО в сотрудничестве с международными коллегами и партнерами активно работают над мерами по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории нашей страны.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам со срочным предупреждением — он заявил, что если граждане не будут соблюдать правила карантина, то до 25 октября количество случаев заражения в Украине достигнет 360 тыс.