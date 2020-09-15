Мы считаем недопустимым - Рада нанесла окончательный удар против Лукашенко

Нардепы Верховной Рады выступили с совместным официальным заявлением по событиям в Беларуси. Парламентарии не признали результаты выборов президента, которые были сфальсифицированы и фактически обновили правления Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заседание во вторник, 15 сентября.

По обнародованным данным, нардепы признали проведение голосования без реального соревнования кандидатов присутствии неправительственных журналистов, международных наблюдателей. Одновременно это привело к многочисленным нарушениям, непрозрачного подсчета голосов.

"Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения... Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления", — объявили в Раде.

Также депутаты выступили против ужесточения силовиков, которые подавляли протесты против режима и фальсификации выборов. Официальный Киев требует от Минска безотлагательного освобождения всех политических заключенных, включая представителей оппозиции.

Режим Лукашенко неоднократно обвинял правительство Украины в причастности к протестам, главная цель которых — якобы развал страны и хаос после "достижений" действующей власти.

"В этой связи мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственные исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабление суверенитета", — заявили нардепы.

В заявлении наоборот обращается внимание на вмешательство Кремля во внутренние дела Беларуси, примером стало подтверждение Москвой подготовки корпуса силовиков на помощь Лукашенко.

Также представители Совета поздравили санкции Евросоюза против представителей режима.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко получит от Кремля новый кредит, который используют для преодоления кризиса. Это подтвердил российский президент Владимир Путин, который встретился с непризнанным белорусским коллегой в понедельник, 14 сентября.