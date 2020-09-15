Эту войну Путин проиграл - Навальный опубликовал первый пост в Instagram после скандального отравления

Главный соперник главы Кремля Владимира Путина и известный российский оппозиционер Алексей Навальный 15 сентября неожиданно для всех опубликовал в Instagram свое первое сообщение после отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Политик признался, что очень скучает по своим единомышленникам и сейчас чувствует себя намного лучше. Свое сообщение он дополнил фотографией с женой Юлией и сыном Захаром. Кроме того, немецким властям Алексей Навальный признался, что планирует после полного выздоровления сразу же вернуться в Россию, чтобы продолжать свою работу. Его не пугает вероятность повторного отравления, или же нападения со стороны команды российского президента. Также известно, что оппозиционер отверг идею сотрудничества с властями РФ, которые предложили людям Ангелы Меркель вместе расследовать его дело, информирует ONLINE.UA.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", — написал 15 сентября Алексей Навальный.

Нетрудно догадаться, что на долгожданное сообщение российского оппозиционера мгновенно отреагировали его сторонники и другие пользователи сети, которые активно следили за историей с отравлением политика.

"Алексей, с возвращением! Рады вас видеть и читать. Ничего особенного вы не пропустили; Столько пережил, а так прекрасно выглядит — я поражена!; главное, что рядом семья — мы за вас!; лучшее, что произошло за сегодня! Берегите себя; Алексей! Узнаем ваш тонкий юмор, самоиронию. Значит, все в порядке! очень-очень рады вас видеть! и читать !!! С возвращением !; ты победил смерть и Кремль — просто шок! Боец! Молодчина !; и эту войну Путин проиграл", — комментируют сообщение Навального в сети.

Как уже упоминалось ранее 14 сентября немецкая клиника "Шарите", в которой находится российский оппозиционер, официально заявила, что отключила Навального от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам медиков, он начал на короткое время вставать с больничной койки. Кроме того, это был первый раз, когда сам Навальный позволил медикам обнародовать информацию о состоянии его здоровья.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Алексей Навальный шокировал мир неожиданным и смелым решением.