На станции Академик Вернадский родился первый тюлененок - украинцам предлагают придумать имя

14 сентября на острове Галиндез в Антарктике, где находится станция "Академик Вернадский", родился первый тюлененок вида Уэдделла. Национальный антарктический научный центр сообщает, что это девочка — пока она очень напугана и держится своей матери. Всем украинцам уже предложили вместе придумать имя для малышки — для этого надо оставлять комментарий со своим предложением под постом в социальной сети Фейсбук. Сейчас пользователи сети активно поддерживают варианты "Галя" и "Крижинка", передает ONLINE.UA.

Национальный антарктический научный центр напоминает о том, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду.

"Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, а в длину — до 1,3 м, а когда станут взрослыми — будут весить около 400 кг", говорится в сообщении.

Стоит также напомнить, что мать выкармливает малыша в течение 7-ми недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. Также отмечается, что живут эти тюлени относительно долго — 20 лет.

"Предлагаем традиционно все вместе придумать имя для этой маленькой красавицы. Свои предложения пишите в комментариях к посту. Имя будут выбирать по ляйкам полярники", — отмечает Национальный антарктический научный центр.

Как известно, "Академик Вернадский" — это единственная украинская антарктическая станция, которая находится на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции — проведение научных исследований в Антарктиде. Для выполнения этой задачи подчинили всю жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.

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