О чем я только думал - в ЕС разгорелся скандал из-за Украины и Лукашенко

В Евросоюзе во вторник, 15 сентября, выступили с новой критическим заявлением в адрес частично признанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Во время выступления одиозного политика случайно назвали "нелегитимным президентом Украины". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на зарубежные СМИ.

С официальным заявлением выступил Жозеп Боррель — руководитель внешнеполитической службы сообщества.

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины", — заявил дипломат.

После небольшой паузы из зала раздались несколько возражений.

"Конечно, Беларуси. Безусловно, Беларуси, о чем я только думал", — поправил Боррель сам себя.

Затем глава дипломатического направлении ЕС продолжил выступление и добавил, что Брюссель "осуждает задержание нескольких тысяч протестующих и применение силы полицией" по всей Беларуси.

Министры иностранных дел стран-участниц объединения встретились в канун 14 Вересня и согласились в ближайшее время ввести необходимые санкции — они ударят по представителям режима, ответственных за насилие над людьми и фальсификации.

В ЕС отметили также планы "оценить, сферы, в которых может быть заморожен диалог с Беларусью". Повторные же выборы могут провести в республике под наблюдением миссии ОБСЕ, которую фактически не допустили на голосование 9 августа — впервые в истории страны.

Как сообщал ONLINE.UA, нардепы Верховной Рады выступили с совместным официальным заявлением по событиям в Беларуси. Парламентарии не признали результаты выборов президента, которые были сфальсифицированы и фактически обновили правления Александра Лукашенко.