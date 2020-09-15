Оккупанты в Донбассе шокировали новым решением - что известно

Оккупационный режим в Донбассе хочет большего контроля за "подчиненными" — боевиками группировок "ДНР" и "ЛНР". В будущем российские кураторы создадут базу "биометрических данных" всех участников НВФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сведения Министерства обороны Украины.

По обнародованным подробностями, российские спецслужбы и марионетки Кремля пользоваться базой для идентификации боевиков, чтобы крепче держать их под контролем.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск. С 12 сентября в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом", — объявили в Минобороны.

Так называемые "министерства внутренних дел" в оккупированных Донецке и Луганске пока разрабатывают базу данным дактилоскопического учета — все боевики оккупационных войск подлежат соответствующей процедуре, исключение только кадровые военнослужащие РФ.

"В дальнейшем созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставление временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений", — добавили в командовании.

Как сообщал ONLINE.UA, позиции украинских сил на Донбассе получили новых обстрелов со стороны оккупационного режима несмотря на согласованное перемирие. Командование Операции Объединенных сил проинформировало о трех вооруженные провокации.

По обнародованным данным, упомянутые инциденты зарегистрированы от начала суток в понедельник, 14 сентября. Ни один украинский военнослужащий не получил ранений.