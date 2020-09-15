В Беларусь экстренно перебросили десантные войска РФ - что там происходит

15 сентября официально стало известно, что в Беларусь для участия в военных учениях экстренно прибыла группа российских десантников. Согласно последним данным, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России передислоцировались на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020 ". Министерство обороны Беларуси обращает внимание на то, что всего в практических действиях будет задействовано до 1500 российских и белорусских военнослужащих, более 150 единиц авиационной боевой и специальной техники. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт белорусского ведомства.

Кроме того, отмечается, что после завершения учений российские военные вернутся на родину. Стоит отметить, что учения проводятся на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

"В ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Особенностью обучения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе осуществления маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы", — говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.

Стоит обратить внимание на то, что Путин во время встречи с Лукашенко 14 сентября в очередной раз цинично отметил, что белорусы должны самостоятельно, "без подсказок извне" разобраться в политической ситуации в стране.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ", — подчеркнул глава Кремля во время переговоров Лукашенко, добавив, что Россия готова оказать военную помощь Минску, если того потребует ситуация.

Как сообщал ONLINE.UA, режим Александра Лукашенко получит от Кремля новый кредит, который используют для преодоления кризиса — все важные подробности можно найти в нашем материале.