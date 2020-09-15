Украина срочно обратилась к Беларуси из-за неотложной проблемы - что произошло

На границе между Украиной и Беларусью произошел инцидент, связанный с попыткой засидив попасть в Умань в период празднования Рош ха-Шана. На фоне резонансного события официальный Киев обратился в Минск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что группа паломников пыталась попасть на украинском территории несмотря на введенные запреты. Ведомство призвало к соблюдению законодательства.

"Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19 , вызванной коронавируса SARS- CoV-2 ", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 в 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже", — напомнили в МИД.

Дипломаты обратили внимание на невозможность пропуска через украинскую границу лиц, не принадлежащих к исключениям из правил.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороны с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", — подчеркнули в министерстве.

Также дипломаты обратились к тем, кто путешествует, и просит их не усложнять ситуацию.