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Украина срочно обратилась к Беларуси из-за неотложной проблемы - что произошло

Политика | Читати новину українською
Украина срочно обратилась к Беларуси из-за неотложной проблемы - что произошло Прикордонники (фото — dpsu.gov.ua)

На границе между Украиной и Беларусью произошел инцидент, связанный с попыткой засидив попасть в Умань в период празднования Рош ха-Шана. На фоне резонансного события официальный Киев обратился в Минск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении говорится, что группа паломников пыталась попасть на украинском территории несмотря на введенные запреты. Ведомство призвало к соблюдению законодательства.

"Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 в 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже", — напомнили в МИД.

Дипломаты обратили внимание на невозможность пропуска через украинскую границу лиц, не принадлежащих к исключениям из правил.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороны с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", — подчеркнули в министерстве.

Также дипломаты обратились к тем, кто путешествует, и просит их не усложнять ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть ввела жесткие ограничения на границе из-хасидов, которые тысячами посещают Умань в сентябре, подтвердил президент Владимир Зеленский. Он назвал эти меры вынужденными на фоне угрозы коронавируса COVID-19 и отметил недопустимость антисемитизма.

Источник: ONLINE.UA
Теги: граница, хасиди. Україна, МИД, Былорусь, Рош га-Шана
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Обновлено:15:11, 15.09.2020

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