Все готовы - Зеленский удивил заявлением о Путине

15 сентября глава государства Владимир Зеленский выступил с громким заявлением — он отметил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" могут состояться после еще одной встречи их советников. Об этом украинский лидер сообщил в Вене во время совместного брифинга с президентом Австрии. Кроме того, он обратил внимание на то, что 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки", без которой невозможна была встреча лидеров. Президент Украины надеется, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

" На этой встрече (11 сентября) договоренность главная: будет режим тишины, не будет выстрелов. Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших. Несколько вопросов там еще поднимались. Еще в Минской подгруппе подготовили 20 новых участков для разминирования... и открытия КПВВ, и новых точек разведения. Есть шаг вперед в вопросе доступа "Красного креста" на временно оккупированные территории, о чем говорили еще в нормандском формате (лидеры — ред.) в декабре (...) ", — рассказал украинский лидер.

По его словам, многое проговорили, вопрос подняли, но пока не решили, а должны решить надо ли иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров.

"Поэтому будет ли встреча — не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, ранее украинский лидер заявил, что наша страна готова к российским военным учениям "Кавказ 2020", во время которых глава Кремля Владимир Путин отдал приказ направить более ста тысяч военных и сотни единиц военной техники к украинским границам. Минобороны и Генштаб Украины уже проанализировали риски возможного масштабного наступления РФ, которая, по убеждению международных специалистов, может попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в оккупированный Крым.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский сделал важное предупреждение команде Лукашенко.