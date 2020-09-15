Южная Корея разработает боевые дроны на замену солдатам - потрясающие детали

Технологи Южной Кореи начали работу над созданием новых беспилотных аппаратов, которые могут получить Стрелковое вооружение. Предполагается, что такие дроны могут в будущем хотя бы частично заменить солдат-людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Агентство оборонных заказов (DAPA).

Согласно обнародованным подробностями, в течение следующих 10 лет страна инвестирует 2,3 миллиарда долларов США в разработку новых беспилотников.

"Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач — от разведывательных до боевых", — информирует агентство.

Некоторые из разновидностей смогут пользоваться штурмовыми винтовками, пулеметами и гранатометами.

Соответствующие технологии могут стать доступными специалистам уже в 2022 году, последующие годы используются для разработки непосредственно вооруженной платформы.

Для конструкторов Южной Корее это не новое направление для работы, в прошлом году разработчики провели первые воздушные испытания вертолета Night Intruder 600 VT — его создали на базе двухместного аппарата. Сейчас он может лететь горизонтально и висеть в воздухе.

Следует напомнить, что разнообразную беспилотную технику уже используют на реальных войнах. например, воздушные силы Соединенных Штатах имеют в активе тысячи беспилотников, некоторые из них могут пользоваться ракетами и бомбами.

Как сообщал ONLINE.UA, компания SpaceX запланировала провести новые космические испытания — новейший аппарат Starship ждет новое нагрузки. На этот раз прототип корабля поднимут на высоту 18 километров.

Тест станет важным шагом перед первым орбитальным полетом, в руководстве компании-разработчика его планируют провести в следующем году.